¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¸³è¤ÎÊØÍø¤µ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤Ë»¿ÈÝ¡á¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦°ì¡×¡Ö¿Í¤ò¿Í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ë12Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊØÍø¤µ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÏÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ï¤êÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬°ìÈÖÊØÍø¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢»È¤¦¤Î¤ËÉÔÊØ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤âPay Pay¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÉáµÚÎ¨¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¸½¶â¼Ò²ñ¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¤ßÈ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä±Ø¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤´¤ß¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ý¤Á¤«¤¨¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÊÉÔÊØ¡Ë¡×¤È¤·¡¢¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ±°ìÅª¤ÇÃæ¹ñ¤Û¤ÉËÉÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥á¥ë¥«¥ê¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤ò½ü¤±¤ÐÊØÍø¤µ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤âµ¶Êª¤¬ÂçÎÌ¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÊÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¡Ø7Æü´ÖÌµ¾ò·ïÊÖÉÊ¡ÙÀ©ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÊØÍø¤Ê¹ñ¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥È¥¤¥ì¤¬À¶·é¤Ç½¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¡Ê¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¡Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç²»¤òÎ®¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÊØÍø¤µ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï2000¡Á2010Ç¯¤Ï´ðËÜÅª¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¤«¤é¤Ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë²÷Å¬ÅÙ¤Ï³Î¤«¤ËÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬¾å¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤·Áª¤Ù¤ë¤Ê¤é»ä¤Ï¡ÊÃæ¹ñ¤è¤ê¡ËÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁª¤Ö¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤¬Æ»Ï©¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØÊØÍø¡Ù¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊØÍø¤µ¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦1ÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö»ä¤â°ÊÁ°¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏËÜÅö¤ËÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ø¼ÒÃÜ¡Ù¤Î¶ìÏ«¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊØÍø¤µ¤ò¿´¤«¤éµý¼õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶°ø¤Ï°Â¤¤¤³¤È¡£¿Í¤ò¿Í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£¡Ø7Æü´ÖÌµ¾ò·ïÊÖÉÊ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡£Å¹Â¦¤ÎÍø±×¤µ¤¨Êä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤ËÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤ËÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÊÖÉÊ¤Ç¤¤ë¡¢»È¤Ã¤¿¸å¤Ç¤âÊÖÉÊ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¡ÖEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÈá»´¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¦ÉÔÊØ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¸³è½¬´·¤Î°ã¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤¿¤é°Û¤Ê¤ë¸«Êý¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÌò½ê¤Î¼êÂ³¤¤Ç¥³¥Í¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¿¦°÷¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò¤¢¤Ê¤¿¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ëÊª¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¡Ê½çÈÖÂÔ¤Á¡Ë¤Î¥À¥Õ²°¤â¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¤Î¤ËÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ËèÇ¯Íµë¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¹¥¤¤Ê»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡£Æ»Ï©¤Ç¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤¦¤³¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤³¤éÊÕ¤Îáâ¤òÅÇ¤»¶¤é¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë