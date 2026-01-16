X¤Î²èÁü²Ã¹©¡¢±Ñ¾ðÊóÄÌ¿®Ä£¤¬Ä´ººÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ
±Ñ¹ñ¾ðÊóÄÌ¿®Ä£¡ÊOfcom¡Ë¤Ï1·î15Æü¡¢ÊÆ¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ë¶È¤ÎxAI¤Ë¤è¤ëºÇ¶á¤Î»Üºö¤ÎÄ´À°¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯¡ÊGrok¡Ë¡×¤¬ÀÅª²èÁü¤ò²Ã¹©¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä´ºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
xAI¼Ò¤Ï14Æü¡¢Á´À¤³¦¤Îµ¬À©Åö¶É¤Î·üÇ°¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬SNS¤ÎX¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¥°¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡¢¼Âºß¿ÍÊª¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀÅªÏª½Ð²èÁü¤ÎÀ¸À®¤òº£¸å¤Ïµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬À©Á¼ÃÖ¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¾ðÊóÄÌ¿®Ä£¤Ï15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö´î¤Ð¤·¤¤¿ÊÅ¸¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀµ¼°Ä´ºº¤òº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Î½êºß¤È¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤À§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë