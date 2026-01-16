¡ÚWBC¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡¡ÈÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¡ÉÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ò¾·½¸¡Ö¼éÈ÷¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡£¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤ò´üÂÔ¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÂÇÎÏ¤âÉ¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¸»ÅÄ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¸»ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î17Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÍ¤âÂç¤¤¤¡£23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö»ø¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼éÈ÷¿¦¿Í¡£¼éÈ÷¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Í×½ê¤Ç¸÷¤ëÂÇÎÏ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈ¤ÎÂæÏÑÀï¤Ç¹ñºÝÂç²ñ½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¡£3¡½1¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±Àï¤ÏÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ï4Ëü¿Í¤¬Æþ¤ê¡¢5³¬ÀÊ¤Þ¤ÇÄ¶Ëþ°÷¤Î´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡£ÂæÏÑ¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¾å¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬ÍÙ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¡ÊÁê¼ê¤Î±þ±ç¡Ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¶¯¿´Â¡¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸»ÅÄ¤ÏºòÇ¯¡¢À¾Éð¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¹¶¼é¤Çµ»½Ñ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤â¡È¤â¤¦°ìÅÙÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¡É¤È½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦°ì²ó¤¤Ã¤Á¤êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£