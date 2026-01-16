²¬»³¤Î1/25HG¤Ï²¬»³»ÔÌ±¥Çー¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â
¡¡7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Ï¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥·¥²¥Èー¥¢¥êー¥Ê²¬»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè14ÀáGAME2¡¢£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥ºÀï¤Ç²¬»³»ÔÌ±¥Çー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥¿¥ª¥ë¥Þ¥Õ¥éー¡¢¤ªÊÆ¤äçõ¤Ê¤É¤¬¹ç·×25Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤«¤â¤áÃêÁª²ñ¡×¤ä¡¢ ¥ªー¥ë²¬»³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡õ´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡ÖWARRIORS¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤ä¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー·¼È¯¥Öー¥¹¡¢°®ÎÏÂ¬ÄêÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¨¤ë»ÔÀ¯PR¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾ÃËÉ¼ÖÅ¸¼¨¤äËÉ²ÐÉþÃåÍÑÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£»î¹ç´ÑÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£