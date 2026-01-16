¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼ã·î·òÌð¡¡½é½Ð¾ì¤ÎWBC¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö4¡×¤ÇÆâÄê¡¡¡ÖÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÈÖ¹æ¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡£º£²ó¤ÏMLB¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡WBC½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤ÎÂçºå¡¦Éñ½§¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¼ã·î¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤«¤é¡£
¡¡¡½Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤À¤¤¤Ö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡×
¡¡¡½Åê¼ê¤Îµå¤òÊá¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Åê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¶åÎ¤¤µ¤ó¤äÁ¾Ã«¡¢½ØÊ¿Âç¤Îµå¤â¾¯¤·Êá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸¤¤¿Åê¼ê¤Îµå¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ä´À°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö
¡¡¡ÖÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÅê¼ê¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£±ÇÁü¤â¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½½àÈ÷¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë
¡¡¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤ç¤¦¤«¤é¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄ´À°¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï
¡¡¡ÖµÙ¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÏµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«
¡¡¡ÖÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ë
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤·»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤â
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤¬Êá¤Ã¤¿Êá¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤³¤¦¤¤¤¦µå¤Ç¤·¤¿¤è¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡½¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯µå¤òÊá¤Ã¤Æ¤Î2ËÜÃì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¡Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁ´°÷¤Îµå¤òÊá¤ë¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¡ÖÊá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â¿Ê¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤É¤ì¤À¤±¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¹ñºÝÂç²ñ¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤¤ºâ»º¡¢·Ð¸³¤Ë
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤Ç¤â¹×¸¥
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤¤¤Áª¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹Ê¹¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÇØÈÖ¹æ4
¡¡¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½©¤Î4ÈÖ¤ÎÆ»¶ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡©¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½4ÈÖ¤Î»×¤¤¤Ï
¡¡¡Ö8Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç4ÈÖ¤Ä¤±¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿¥â¥ê¡¼¥Ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½º£¤Þ¤Ç¤ÎWBC¤Ç¸«¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ1ÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÁ°²ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×