¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¢¡ÖÃæ¸ÅÇã¼è¶¯²½Àë¸À¡×¤ò¼Â»Ü¡£PC¡¢PC¥Ñー¥Ä¤ÎÇã¼èººÄê³Û¤òÂç¤¤¯²þÄê
¡ÚÃæ¸ÅÇã¼è¶¯²½Àë¸À¡Û 1·î16Æü～ ¼Â»Ü
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡×¤Ï¡¢PC¤ÎÇã¼èººÄê³Û¤òÂç¤¤¯²þÄê¤¹¤ë¡ÖÃæ¸ÅÇã¼è¶¯²½Àë¸À¡×¤ò1·î16Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Çã¼èººÄê³Û²þÄê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¦¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥× PC¡¦¥Îー¥È PC¡¢PC¥Ñー¥Ä¡ÊCPU¡¦¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡¦¥á¥â¥ê¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¡Ë¤Ê¤É¡£Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼Å¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ó¤ËÂðÇÛÇã¼è¤Ë¤Æ¡¢Çã¼è¤Î¶¯²½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤ËººÄê¤·Çã¼è¡£Çã¼èººÄê¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ä²¼¼è¤ê¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡ÖÃæ¸ÅÇã¼è¶¯²½Àë¸À¡×¤Î¥Úー¥¸
Copyright ³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à All Rights Reserved.