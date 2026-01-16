LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢Èþ¸ª¥é¥¤¥óµ±¤¯¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û27ºÐ¿Íµ¤K-POP¥á¥ó¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×»Ñ
¥µ¥¯¥é¤Ï¡ÖGolden Disc Awards¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1·î10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇÂçµé¤ÎK-POP¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¸÷Âô¤È³ê¤é¤«¤µ¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µ±¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÊÈ©¡×¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û27ºÐ¿Íµ¤K-POP¥á¥ó¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×»Ñ
¢¡¥µ¥¯¥é¡¢Èþ¸ª¥é¥¤¥óµ±¤¯¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª
¥µ¥¯¥é¤Ï¡ÖGolden Disc Awards¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1·î10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇÂçµé¤ÎK-POP¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¸÷Âô¤È³ê¤é¤«¤µ¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µ±¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥¯¥é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¤ÈÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÊÈ©¡×¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û