¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ë¾×·â¡¡WÇÕ¤Þ¤Ç1Ç¯¡Ä¡Ö²¦¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉHC²òÇ¤¡×°ÛÎã¿Í»ö¤Î¤Ê¤¼¡¡¸åÇ¤¤ÏÁ°ÆüËÜÂåÉ½HC¤«
¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óHCÂàÇ¤¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤¬ÕÔ¤à¶¯²½¤ÎÆñ¤·¤µ
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¡ÊNZR¡Ë¤Ï1·î15Æü¤Ë¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼½£ÂåÉ½¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¤ò¡¢HC¤È¤·¤ÆÇ¤´ü¤Î7¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÂåÉ½HC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç²òÇ¤¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤È¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼Ì¾¾¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ËÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î°ÛÎã¤Î¿Í»ö¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÂàÇ¤¤ÈÆ±»þ¤Ë²áÇ®¤¹¤ë¸åÇ¤¿Í»ö¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤¬ÕÔ¤à¶¯²½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áµÈÅÄ ¹¨¡Ë
¡¡À¤³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óÂàÇ¤
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡£¥é¥°¥Ó¡¼²¦¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ÊNZ¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥¯²ñÄ¹¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼ª¤ÈÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óHC¡Ë¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆNZR¤È¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÁÐÊý¤Ï¡¢Èà¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¿¦¤òÂà¤¯¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤È¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤Ç¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á27»î¹ç¤ò»Ø´ø¤·¤Æ20¾¡7ÇÔ¡£¾¡Î¨74¡ó¤Ï¡¢70¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Ç¤¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤âÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ËÉÕ¤±¤ë¤¬¡¢¡È²¦¹ñ¡É¤Î¾åÁØÉô¤Ï27Ç¯WÇÕ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ç¤´ü¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç»Ø´ø¸¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ç¤´üÃæ¤ÎÀïÀÓ°Ê¾å¤Ë¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡¢¸åÈ¾³«»Ï20Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÄäÂÚ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¯¤ß¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶ìÀï¤Ö¤ê¤äÀ¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÀÈ¼åÀ¡¢¤½¤·¤ÆËÉ¸æÌÌ¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÌäÂêÅÀ¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¡Î¨¤äÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ç¤ÏÌÌÌÜ¤òÊÝ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë1¾¡3ÇÔ¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë2¾¡2ÇÔ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀÜÀï¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¶¯¹ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç±ýÇ¯¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óÂÎÀ©¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1²óWÇÕ¤ÇSH¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥«¡¼¥¯²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óHC¤ò¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êNZ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ø¤Î¸¥¿È¤È´ØÍ¿¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤¬¡¢¤ï¤º¤«2¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥Ý¥¹¥È¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñÂç¼ê»æ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥Ø¥é¥ë¥É¤¬¡¢ºò½©¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óHC¤È¡¢¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º»þÂå¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¡ÊAC¡Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï2019Ç¯WÇÕ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½AC¤âÌ³¤á¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤é¤ÎÉÔËþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î2Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤È¼êÏÓ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤ÎAC¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×Ã¥´Ô¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡¡´í×ü¤µ¤ì¤ëWÇÕ¤Þ¤Ç¤Î¶¯²½»þ´Ö
¡¡NZR¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óHC¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸åÇ¤¿Í»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î²òÇ¤·à¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¡¢ºÇ¶¯»þÂå¤ÎºÆÍè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï2015Ç¯Âç²ñ¤òºÇ¸å¤ËWÇÕÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¡£23Ç¯Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤Ê¤É¤Ë¤âã®¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È11-12¤ÈÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¤â±é¤¸¤¿¤¬¡¢²¦ºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¿öÀª¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°ÄÌ¤êÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë°ÌÃÖ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤ÏWÇÕÏ¢ÇÆ¤òÂ³¤±¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£NZ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢À¤³¦2°Ì¤Ç¤â¡ÖÄãÌÂ¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÌäÂê¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£NZ¤Ï¡¢ÂåÉ½Áª¹Í¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤ß¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê³¤³°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤À¡£¤³¤Î¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬ÂåÉ½Áª¹Í¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÎã¤¬¡¢¸½ºßÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëSO¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¤À¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î»ÊÎáÅã¤Ë¤Ï¡¢NZ¤Ç¤âÇ®Îõ¤ÊÂåÉ½Éüµ¢¤Ø¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥â¥¦¥ó¥¬¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½ªÎ»¸å¤ËÊì¹ñ¤ØÌá¤ê¡¢27Ç¯WÇÕ¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¤â´Þ¤á¤¿³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ó¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Èº¿¹ñ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÂåÉ½Áª¹Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢½ÉÅ¨¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤À¡£NZ¤òÅÝ¤·¤¿23Ç¯WÇÕ·è¾¡¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯15¿ÍÃæ9¿Í¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âCTB¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥ë¡Ê²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¡¢FL¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Õ¡¦¥Ç¥å¥È¥¤¡Ê¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¸·¤·¤¤Áª¹Íµ¬Äê¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¤Î³¤³°Î®¼º¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤ÉÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ´Ø·¸¤âÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ë½ÀÆðÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ëµÄÏÀ¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óHC¤ÎÁ°Ç¤¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¤â¡¢2022Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àÄãÌÂ¤Ç¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î²òÇ¤·à¤Ë°ìÄê¤ÎÀµÅöÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤·¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤ÎºÂ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¼êÏÓ¤À¤±¤ËÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¶¯²½´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼²¦¹ñÉü¸¢¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÁª¹Í¤Îµ¬Ìó¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë´í×ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ä¤ê2Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿¶¯²½»þ´Ö¤À¡£»ØÅ¦¤·¤¿Áª¼ê¤Î³¤³°Î®½Ð¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼êÁØ¤ò¸«¤ì¤ÐNZ¤Û¤É½áÂô¤Ê¡È»ñ»º¡É¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î¶¯²½¤âÂ¾¹ñ¤è¤ê¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤¬¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æºò½©¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òWÇÕ¤Ç¤É¤¦ÅÝ¤¹¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸åÇ¤¤Ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥ÕÉâ¾å¡¡¥¡¼¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¡È±¦ÏÓ¡É¤ÎÂ¸ºß
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¸åÇ¤HC¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸½ÃÏ¤ÇºÇ±¦Íã¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥ºHC¤Ç¡¢23Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¤À¡£ºò½©¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ½È÷·³¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉXV¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¡×¤ÎHC¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤ò¼´¤È¤·¤Æ¿ÍÁª¤¬¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÄ¹¤é¤¯¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹HC¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡ÈÃ¢¤·½ñ¤¡É¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡2019Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÀºåÌ¤Ê¹¶·â¤òÁÈ¤ß¾å¤²¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½AC¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹¶·â¥é¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤â¥é¥¤¥Ð¥ëNZ¤«¤é¾·¤¤¤¿¤Û¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤È¤Î¶¦Æ®¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ûÅá¤Î¿Í»ö¤¬¾ù¤ì¤Ê¤¤¥¡¼¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡HC¼«¿È¤Î¼êÏÓ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½ÐÍè¤ë´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½HC¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¤Î±ÑÊ¸³Ø¶µ»Õ¤«¤é¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½HC»þÂå¤Ï»Ë¾å½é¤á¤ÆÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÇË¤ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤â½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¡£ÂåÉ½°Ê³°¤Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ASM¥¯¥ì¥ë¥â¥ó¡¦¥ª¡¼¥ô¥§¥ë¥Ë¥å¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É»ØÆ³¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸½¿¦¤ÎÇ¤´ü¤¬º£²Æ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂàÇ¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤Ê¤É¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¼êÏÓ¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥³¡¼¥Á¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ß¥é¥ó¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤âµó¤¬¤ë¤¬¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤ÎÌ¾¤âÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£NZÂåÉ½¤Ï²áµî¤ËÆ±¹ñ¿Í¤·¤«»Ø´ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸µ¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½HC¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¬¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¥ô¥¡¡¼¥ó¡¦¥³¥Ã¥¿¡¼¡¢NZÂåÉ½HC·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ëBLÅìµþHC¥È¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¡¼¡¢ºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥ÄHC¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¥º¡¢¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥ì¥Ë¡¼HC¤é¤â¸õÊä»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ä¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶¯²½»þ´Ö¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¼êÏÓ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤È¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁ°¼Ô¤Ï¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÆþ³Õ¤Î²ÄÈÝ¤¬À®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤ä½¢Ç¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¶¦¤Ë¾ò·ïÌÌ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼¡´üHC¤Ï½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î³èÆ°»þ´Ö¤ÇWÇÕ¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤ß¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤ÎWÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³«ºÅ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥ê¡¢¹á¹Á¤È¥×¡¼¥ëA¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¾å°Ì2¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ëü¤¬°ì2°ÌÄÌ²á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð1²óÀï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡WÇÕ¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤Î¡È²¦¹ñ¡É¤Ç¤ÎÂçîí¤¬¡¢µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤Î¤«¡£ÇÆ¸¢¤Î¹ÔÊý¤âº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¿Í»ö¤òÀ¤³¦¤¬¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊµÈÅÄ ¹¨ / Hiroshi Yoshida¡Ë
µÈÅÄ ¹¨
¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç1995Ç¯¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼Ã´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢Ã´Åöµ¼Ô1¿Í¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê365Æü·ç¤«¤µ¤º¥é¥°¥Ó¡¼¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·Â³¤±¤¿¡£1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤È2015Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¾¡Íø¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÈÖ¶¸¤ï¤»2»î¹ç¤ò¸½¾ìµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà¡£2019Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤Ã´Åöµ¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤ä¾ðÊóÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸þ°æ¾¼¸ã¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥ï¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤éÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½»ØÆ³¼Ô¿Í»ö¤Ê¤É¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤Ï1999¡¢2003¡¢07¡¢11¡¢15¡¢19¡¢23Ç¯¤È7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¼èºà¡£