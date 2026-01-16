ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥ó¥Æ¥êÇÐÍ¥2¿Í¤¬±Ç²èÀ½ºî¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµëÎÁ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¶È³¦½é¤Î·ÀÌó
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¡¢¿·ºî±Ç²è¡ØRip¡¿¥ê¥Ã¥×¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±¿·ºî±Ç²è¤ÇÀ½ºî¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¯¥ëー¤¬Íø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶È³¦½é¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¥Ù¥ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡ÖËÍ¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ý½Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¶¦Æ±ºî¶È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±ºî¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤è¤½1200¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ù¥ó¤È¥Þ¥Ã¥È¤ÎArtists Equity¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍø±×¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ó¤Ï¡ÖÍµÊ¡¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é¡¢Íø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
