¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¡¢Æ±£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡áÁáÂç¡á¡¢Æ±£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡á°¡Âç¡á¤ò¥¥ã¥ó¥×£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏ¸õÊä¤Î¥ë¡¼¥¡¼£³¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡¢¤±¤¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£Â¿Ê¬¡Ê¥¥ã¥ó¥×¡Ë½éÆü¤«¤éÈô¤Ð¤¹¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤½¤Î£³¿Í¤Ï¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Çµå¿ô¤Ï´ÉÍý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½éÆü¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤±¤¬¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÃÝ´Ý¤ÏÁí¹çÎÏ¤Ë¤¿¤±¤¿º¸ÏÓ¤Ç¡¢ÅÄÏÂ¤Ï¥µ¥¤¥Éµ¤Ì£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤¬Éð´ï¤Î±¦ÏÓ¡£»³¾ë¤ÏºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£