ÉÍÊÕÈþÇÈ¡õÌÜ¹õÏ¡¼ç±é¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù±Ç²è¡ß¸¶ºîÏ¢Æ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ð¤ò¼Â»Ü
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬W¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤¬2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«Ä¾Á°¤È¤Ê¤ë19Æü¤«¤é¡¢Îß·×70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Ä¹·îÅ·²»»á¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡¦´û´©4´¬¡Ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ðÁ´3ÃÆ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ªÎëÌÚ¹À²ð¤ÎÆ¬¤Î»æ¤Õ¤Ö¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÌÜ¹õÏ¡
¡¡¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¾ïÌëÅô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÄ¹·î»á¤¬¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¡Èµ¤¡É¤ËÉÒ´¶¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¡¢»þ¤ËÎî¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³ØÀ¸¡¦À¶¿åÈþ¶õ¤¬¡¢Ìõ¤¢¤êÁòµ·¤Ð¤«¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁòº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È¶¦¤Ë¡¢Î¹Î©¤Ä¿Í¤È°ä¤µ¤ì¤ë¿Í¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Îµ·¼°¡×¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¤¹¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ4½ñÅ¹±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÂç¹¹ð¡×¡£±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÈþ¶õ¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉÍÊÕ¡¢Áòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¸¶ºî¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º´û´©4´¬¤Ï¡¢±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ÂÓÈÇ¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ß¸¶ºî¾®Àâ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¡¢¸ø³«Ä¾Á°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ð¤ÏÁ´3ÃÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤Ï26Æü¤«¤é¡¢Âè3ÃÆ¤Ï2·î2Æü¤«¤é¡£
¢£·Ç½Ð½ñÅ¹
¡¦»¥ËÚ¡§MARUZEN¡õ¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ »¥ËÚÅ¹¡ÊËÌÂ¦Æþ¸ý¡Ë
¡¦Åìµþ¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉËÜÅ¹¡ÊÀµÌÌÆþ¸ý¡Ë
¡¦Âçºå¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¡ÊÀ¾Â¦¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¢ÅìÂ¦Æþ¸ý¡Ë
¡¦Ê¡²¬¡§ÀÑÊ¸´Û½ñÅ¹ ¿·Å·Ä®ËÜÅ¹¡Ê¿·Å·Ä®¥µ¥ó¥É¡¼¥àÂ¦¡Ë
·ÇºÜ´ü´Ö¡§4½ñÅ¹¤¹¤Ù¤Æ¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
