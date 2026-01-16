µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡¿·¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Ï½ê¿®É½ÌÀ¡õ¿·ÀïÎÏ´¿·Þ
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬16Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¡È¤³¤¤¤Ä¤Ê¤éÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤ÈÌó1»þ´ÖÈ¾¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤Êá¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏFA¤ÇÂ§ËÜ¡¢¾¾ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÊä¶¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡Ç¯»Ï¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò2ÅÙ°ú¤¡¢·ë²Ì¤ÏÂçµÈ¤ÈµÈ¡£¤É¤Á¤é¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿´ßÅÄ¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£