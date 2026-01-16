Í¿ÅÄÍ´´õ¡Ê25¡Ë¡¢¸ÞÅçÎóÅç¤Ç¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê³¤¤¬»÷¹ç¤¦½÷¡×¡Ö³¤¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ê25¡Ë¤¬¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÌµËÉÈ÷¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¶»¸µ¤¬¤¢¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¶»¸µ¤¬¤¢¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç»õËá¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Í¿ÅÄ¡£
Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÉ½»æ¤È¡¢12¥Ú¡¼¥¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤·¤¢¤ï¤»¡Á¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ÞÅçÎóÅç¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ëÆ°²è¤ä¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³¤¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê³¤¤¬»÷¹ç¤¦½÷¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë