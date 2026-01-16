¶¦»º¡¦»Ö°ÌµÄÄ¹¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¡Ö½ÐÇÏ¤»¤º¡×¾®ÃÓ½ñµ¶ÉÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹
¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï16Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢½°±¡Áª¤Ø¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢¡ÖÀ¯³¦°úÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£»ä¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¾ð¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
»Ö°Ì»áËÜ¿Í¤¬¤³¤Î¸åµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÉÔ½ÐÇÏ¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£