¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê¤¹¤ß¤¿¤À¡Ë¡áÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡áÁÈ¤¬£±£¶Æü¡¢µòÅÀ¤ÎÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼¡½µ¤Ï¸ÞÎØÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡Ê£²£±Æü³«Ëë¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¡£¿¹¸ý¤Ï¡ÖÉ½¾´Âæ¤Ë¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó£±°Ì¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ñºÝÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£²£±£µ¡¦£³£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ëÁêÅö¤Î¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Ä¹²¬¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£¿¹¸ý¤â¡Ö£²£±£µÅÀ¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¡×¤È½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ØÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤¿£²¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì½é·Ø¤Ë¹Ô¤¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç±¿»î¤·¡£ÃçÎÉ¤¯ËöµÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º£²¿Í¤È¤â°ú¤Ä¾¤·¡£¿¹¸ý¤Ï£²²óÌÜ¤âËöµÈ¤Ç¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÂçµÈ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£Ä¹²¬¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÇµÈ¡£¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼èºà¤Ç°ú¤¤¤¿ºÝ¤ËºÆ¤ÓËöµÈ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÄ©Àï¤ÇºÆ¤ÓµÈ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££´Ëç¤¤¤º¤ì¤â´ê¤¤»ö¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î½õ¤±¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Íè·î£¶Æü¤Ë¤Ï¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÂç¤¤¤ÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï£¸°Ì°ÊÆâ¡£Ä¹²¬¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯±éµ»¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¿¹¸ý¤â¡Ö£±ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢£²¿Í¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£½éÄ©Àï¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¡ÊÉÙÄ¥¡¡Ë¨²«¡Ë
¢¡»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡¡²¤½£¤ò½ü¤¯£´ÂçÎ¦¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ë¤Î½Ð¿ÈÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£¹Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡££²£°Ç¯£²·î¤ÎÂè£²£²²óÂç²ñ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±©À¸·ë¸¹¤¬½éÍ¥¾¡¤·¡¢ÃË»Ò¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥é¥à¡×¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡õ£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤ÎÁ´À©ÇÆ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ç¤Ï£²£³Ç¯£³·î¤Ë»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬ÆüËÜÀª½é¤Î¥á¥À¥ë¡õÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢£²£´Ç¯Âç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¡¢Á°²ó¶â¥á¥À¥ë¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ä¹²¬¡¡Í®Æà¡Ê¤Ê¤¬¤ª¤«¡¦¤æ¤Ê¡Ë£²£°£°£µÇ¯£··î£±£³Æü¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡££²£°ºÐ¡££¶ºÐ¤«¤é²°³°¥ê¥ó¥¯¤Î¥¹¥±¡¼¥È¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¡¢£·ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï£²£²Ç¯ÅìÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢£±£°°Ì¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢£²£³°Ì¡£ËÌ³¤Æ»¡¦Æ£½÷»Ò¹â£³Ç¯»þ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¡¢¿¹¸ý¤È¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¡££±£µ£¶¥»¥ó¥Á¡£
¢¡¿¹¸ý¡¡À¡»Î¡Ê¤â¤ê¤°¤Á¡¦¤¹¤ß¤¿¤À¡Ë£²£°£°£±Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡££¸ºÐ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç£²£±Ç¯À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤«¤é¥Ú¥¢¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¡££²£²Ç¯¤ËÂ¼¾åÍÚÆà¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â£·°Ì¡££²£³Ç¯£µ·î¤ËÄ¹²¬Í®Æà¤È¤Î¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Æ±Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡££²£µÇ¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡£¼ñÌ£¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤óÃµ¤·¡×¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡£