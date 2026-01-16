Êì¤Î»à¸å¡Ö¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤è¡©¡×¤È¡¢Ëå¤¬¡È¼Â²È¤ÎÁêÂ³¸¢¡É¤ò¼çÄ¥¡ÄÅÔÆâ±Ø¥Á¥«¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÁêÂ³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö50Ç¯½»¤ó¤ÀËå¡×¤Ë¾ù¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡© »ÐËå¤ÇÄ´Ää¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÁêÂ³¤¹¤ëºâ»º
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÁêÂ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁêÂ³¤¹¤ë¼ç¤Êºâ»º¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¶âÍ»»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â¡¢³ô¼°¤Ê¤É
¡¦ÉÔÆ°»º¡§ÅÚÃÏ¡¢·úÊª¤Ê¤É
¡¦Æ°»º¡§¼«Æ°¼Ö¡¢µ®¶âÂ°¤Ê¤É
¡¦¼Ú¶â¡¢Ì¤Ê§¤¤¤ÎÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º
ÁêÂ³¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÍÂÃù¶â¤ä½»Âð¤Ê¤É¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤äÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëºâ»º¤¬¿ôÀéËü±ß¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î»ñ»º¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ú¶â¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÇÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ú¶â¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÃù¶â¤ä³ô¼°¤Ê¤É¤ÏÁêÂ³¤ÇÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤ÁêÂ³¿Í¡×¤È¡ÖÇä¤ê¤¿¤¤ÁêÂ³¿Í¡×¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤á¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÁêÂ³¤ÇÂÐÎ©¤·¤ä¤¹¤¤°ä»º¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
50Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ëå¤Ë¼Â²È¤ÎÁêÂ³¸¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Ë50Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ëå¤¬¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é»ä¤ËÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê°ä¸À½ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬Ì±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿³ä¹ç¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÍÂÃù¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬³ä¤·¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤°ä»º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âå½þÊ¬³ä¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÁêÂ³¤ÎÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âå½þÊ¬³ä¤È¤Ï¡¢Ê¬³ä¤¬Æñ¤·¤¤¸½Êªºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¸½¶â¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÄ´À°¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¡¢»ÐËå2¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Çºâ»º¤òÊ¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£3¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢3Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëËå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÔÆâ±Ø¶á¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤âÁêÂ³¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Æ±°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤Ë°ä»º¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ëå¤À¤±¤¬¡Ö²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿Æ¤ÎÊ¬¤â²È»ö¤äÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¾ì¹ç¡¢»Ð¤Î¼Â²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂ³³ä¹ç¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤ºÂÐÎ©¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤â¤á¤ë¾ì¹ç¤ÏÄ´Ää
Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÂè3¼Ô¤È¤·¤Æ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢ÁèÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ää°Ñ°÷¤¬ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁêÂ³³ä¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÄ´Ää¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¿³È½¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÆâÍÆ¤ò·èÄê¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°µ¤·¤¿¤è¤¦¤ËËå¤À¤±¤¬¡Ö²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿Æ¤ÎÊ¬¤â²È»ö¤äÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¾ì¹ç¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ëå¤Ï¤Û¤«¤ÎÁêÂ³¿Í¤è¤êÂ¿¤¤³ä¹ç¤Çºâ»º¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³³ä¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄ´Ää¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÐËå¤Î´Ø·¸¤Ï°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤»¤Ã¤«¤¯»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºâ»º¤Ç¡¢·»Äï»ÐËå¤¬¤â¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Éã¿Æ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬Ì±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿³ä¹ç¤ÇÊ¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤è¤ë°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»ö¼Ô´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ç³ä¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·»Äï»ÐËå¤Ç¤â¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : Æ£²¬Ë
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î