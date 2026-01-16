10Ç¯°Ê¾åÁÂ±ó¤ÊÉã¤¬¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤ò¿½ÀÁ¡Ä»ÔÌò½ê¤«¤é¡ÈÉÞÍÜ¾È²ñ¤ÎÏ¢Íí¡É¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ¯¼ý500Ëü±ß¡×¤Î»ä¤Ë¤âÉÞÍÜµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© À©ÅÙÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§
Ìò½ê¤«¤éÆÏ¤¯¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤È¤Ï¡©
À¸³èÊÝ¸î¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¾È²ñ¤È¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸í²ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬¤º¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤â¡¢ÉÞÍÜ¤Ï¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤Î±ç½õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÂ±ó¤Ç¤â¾È²ñ¤¬ÆÏ¤¯ÍýÍ³
¡Ö10Ç¯°Ê¾åÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ËÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÞÍÜ¾È²ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¸½ºß¤Î´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÍÀÒ¾å¤Î¿ÆÂ²´Ø·¸¤ò´ð½à¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÌµï¤äÁÂ±ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¾È²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ç²¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ä»ñ»º¤òºÙ¤«¤¯Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¹ÈÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²áµî¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤ä¸½ºß¤Î¸òÎ®¾õ¶·¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÄ´ºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¾å¤ÏÀ¸³è¾õ¶·¤ò»öÌ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
³ÎÇ§¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö±ç½õ¤Î²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤Ë·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö±ç½õ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÄê³Û¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿ôÃÍ¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý¤ÎÂ¿²É¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤¬ÉÞÍÜ¾È²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²óÅú½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤äÍÂÃù¶â»Ä¹â¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ê¤É¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÇÌ³½ð¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¾È²ñ¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹ÈÏ¤Ê»ñ»ºÄ´ºº¤òÈ¼¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¤Î²ÄÈÝ¤ÏÉÞÍÜ¾È²ñ¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÍ×ÁÇ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¿ÆÂ²¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ÎÍøÍÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¤¬¡¢¿½ÀÁ¼ÔËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ë·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤«¤é¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤ËÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¶âÁ¬±ç½õ¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤Æ»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤äÀ¸³èÈñ¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯±ç½õ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ç½õ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò»ö¼Â¥Ùー¥¹¤ÇµºÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À©ÅÙ¾å¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÞÍÜ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÃ´ÅöÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ì¤Ð²áÅÙ¤ËÇº¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿¿Æ¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¤ËÈ¼¤¤ÆÏ¤¯ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¶âÁ¬±ç½õ¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÉÞÍÜ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤ËÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢À©ÅÙ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー