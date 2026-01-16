¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ÎÉ×ºÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡Ö¼ê²ó¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ¹ä¤È½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨É×ºÊ¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·¦ÄÍ¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨ É×ºÊ meets Sami-T¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢·¦ÄÍ¡¢¿¹ÅÄ¡¢µÜÂô¡¢²»³Ú²È¤ÎSami-T»á¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¼ê²ó¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨É×ºÊ¤È¥´¥ë¥Õ
¢¡·¦ÄÍÍÎ²ð¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
