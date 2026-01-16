ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç10.7²¯±ß¤ÎÇä¾å¡ªTWS¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î²÷µó
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TWS¤¬¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
1·î16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TWS¤ÏºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡Ö¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×TWS¡¦¥É¥Õ¥ó¡¢¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤ÇÅìµþËþµÊ
¡Ö¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¤Ê¤É¤ÎÇä¾å¶â³Û¤ò¹ç»»¤·¡¢½ç°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥³¥óÂ¦¤Ï¡¢TWS¤¬½¸·×´ü´Ö¡Ê2024Ç¯12·î9Æü¡Á2025Ç¯12·î7Æü¡Ë¤ËÌó10²¯7000Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
TWS¤ÏºòÇ¯7·î¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÀ®¸ùÎ¢¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÈ¯Çä½é½µ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤ª¤è¤ÓBillboard JAPAN¤ÎÊ£¿ô¤Î½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÎß·×½Ð²ÙÎÌ25ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤é¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TWS TOUR ¡Æ24/7:WITH:US¡Ç IN JAPAN¡×¤Ï¡¢6ÅÔ»Ô¤ÇÁ´13¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó5Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¸«ÀÚ¤ìÀÊ¡Ê»ëÌîÀ©¸ÂÀÊ¡Ë¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤Í½Ìó¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
TWS¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£Âç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÌö¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢TWS¤ÎÀª¤¤¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î15Æü¡¢YouTube Music¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TWS¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï1²¯¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì·÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ôÃÍ¤À¡£YouTube Music¤Î·î´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¡¢Ä¾¶á28Æü´Ö¤ËTWS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¡¢¤Þ¤¿¤Ï²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò»Ø¤¹¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë