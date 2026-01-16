ÃÏ¹ö¤Î3Ç¯´Ö¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ª·ë¡Ä¡ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É¤Î´Ú¹ñ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÇÐÍ¥¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬·éÇòÇ§Äê
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×UN½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¡ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É¤ò´°Á´¤ËÊ§¿¡¤·¤¿¡£
Ìó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀï¤¤¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êó¤ï¤ì¤¿½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµî¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡ÄUN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ºÄÆ
´Ú¹ñ¡¦ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï1·î15Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿½÷ÀA»á¤ÎÉ×B»á¤¬Äóµ¯¤·¤¿¾å¹ð¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´þµÑ¤·¤¿¡£
¾å¹ðÍýÍ³¤¬Ë¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢B»á¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤ÏË¡Åª¤Ë¤â¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£B»á¤ÏÅö»þ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¼«¿È¤ÎºÊ¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£Ìó1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
°ì¿³¤Ç¤Ï¡¢A»á¤Îµõµ¶¤Î¶¡½Ò¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢º§°ùÇËÃ¾¤ÎÀÕÇ¤¤Î°ìÉô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤¬´°Á´¤ËÊ¤¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¹âÅùË¡±¡¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤ÈA»á¤Î´Ø·¸¤ÏÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¤à¤·¤íº§°ùÇËÃ¾¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¸¶°ø¤ÏÉ×B»á¤Î¶¯°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¡ÖA»á¤ÏÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤·¤¤¸åÇÚ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢·éÇò¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÂçË¡±¡¤â¹µÁÊ¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¹µÁÊ¿³¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÈ½·èÊ¸¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶»¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¹¤¤¿³Íý¤ÎËö¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÄóµ¯¤µ¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¡ÈÉÔÎÑÁê¼ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¿ÏÇ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¡¢¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2000Ç¯¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤È¤È¤â¤ËÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡ÖUN¡Ê¥æ¡¼¥¨¥Ì¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØGift¡Ù¡ØPado¡Ù¡ØMy love My bride¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤»¡¢2005Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯9·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬²ò»¶¡£2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿Ì¤¨¤ë¶»¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ø±üÍÍ¤Ï¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡Ù¡ØÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£