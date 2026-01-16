¡Ö¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª Family¡×¤è¤ê¿··¿AS¡Ö¥¢¥ºー¥ë¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¡×¤Î1/48¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬8·îÈ¯Çä¡ª
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/48 ¥¢¥ºー¥ë¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï3·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬9,900±ß¡¢¸ÂÄêÈÇ¤¬13,750±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ö¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª Family¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿AS¡Ê¥¢ー¥à¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ë¡Ö¥¢¥ºー¥ë¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¡×¤ò¡¢1/48¥¹¥±ー¥ë¤ÇKADOKAWA¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖKADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES¡×¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿³¤Ï·Àî·óÉð»á´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢À®·¿¿§¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤ÈºÌ¿§ºÑ¤ß¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Êµ¡ÂÎ¤¬´°À®¤·¡¢ÀìÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿²ÄÆ°µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢È´Åá¤ä¼Í·â¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á´¹âÌó180mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¼ï¤Î¶¦ÄÌ¥Ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î°ÌÃÖ¤ËÉð´ï¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨²ÄÇ½¡£10¼°²þÃ±Ê¬»Ò¥«¥Ã¥¿ー¤ä¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥µー2¡×76mm»¶ÃÆË¤¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ÊÉð´ï¥Ñー¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ï¡Ö°®¤ê¼ê¡×¡ÖÊ¿¼ê¡×¡ÖÊ¿¼ê(Ã¦ÎÏ)¡×¡ÖÅá»ý¤Á¼ê¡×¡Ö½Æ»ý¤Á¼ê¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿KADOKAWA¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¥µー2¡×¤ÈÀìÍÑ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¤â¤¦1¥»¥Ã¥ÈÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥É¥¹¥È¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö10¼°²þÃ±Ê¬»Ò¥«¥Ã¥¿ー¥á¥Ã¥ver.¡×¤È¡Ö³¤Ï·Àî·óÉð»á¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÀ½ÂæºÂ¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1/48 ¥¢¥ºー¥ë¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¡×»ÅÍÍ¡§ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/48¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó180mm ¾¦ÉÊÆâÍÆ
ËÜÂÎ¡ß1
¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß5¼ï
10¼°²þÃ±Ê¬»Ò¥«¥Ã¥¿ー¡ß1
¡Ö¥Ü¥¯¥µー2¡×76mm»¶ÃÆË¤¡ß1
¡Ö¥Ü¥¯¥µー2¡×76mm»¶ÃÆË¤ÍÑ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ß2
ÁêÎÉ½¡²ð¡Ê»äÉþ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ß1
ÁêÎÉ²ÆÈþ¡Ê²ÆÀ©Éþ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ß1
¡ãKADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¡Ö¥Ü¥¯¥µー2¡×76mm»¶ÃÆË¤¡ß1
¡Ö¥Ü¥¯¥µー2¡×76mm»¶ÃÆË¤ÍÑ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ß2
¡ã¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¡ä
10¼°²þÃ±Ê¬»Ò¥«¥Ã¥¿ー ¥á¥Ã¥ver.¡ß1
³¤Ï·Àî·óÉð»á¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÀ½ÂæºÂ¡ß1¥»¥Ã¥È
ÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
KADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¡Ø¥Ü¥¯¥µー2¡Ù76mm»¶ÃÆË¤¡¢76mm»¶ÃÆË¤ÍÑ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×
¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¡Ö10¼°²þÃ±Ê¬»Ò¥«¥Ã¥¿ー ¥á¥Ã¥ver.¡×¡Ö³¤Ï·Àî·óÉð»á¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÀ½ÂæºÂ¡×¡ÖÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×
¡Ö10¼°²þÃ±Ê¬»Ò¥«¥Ã¥¿ー ¥á¥Ã¥ver.¡×
¡Ö³¤Ï·Àî·óÉð»á¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÀ½ÂæºÂ¡×
¡ÖÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×
¡Ö¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª Family¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿AS¡Ê¥¢ー¥à¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ë¥¢¥ºー¥ë¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¤¬¡¢Á´¹âÌó180mm¤Ç½éÎ©ÂÎ²½¡ª
KADOKAWA EC¤Ç¤Ï¹ØÆþÆÃÅµ¤äÅ¹ÊÞ¸ÂÄêÈÇ¤â¡ª
(C)²ìÅì¾·Æó¡¦»Íµ¨Æ¸»Ò¡¦³¤Ï·Àî·óÉð
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ñー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏÌ¤ÅÉÁõ¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸CG¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£