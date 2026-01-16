¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£³¡ó°Â¤ÇÂ³Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£±¡ó²¼Íî
¡¡£±£¶ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£·£±¡¥£¹£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£·¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£¸£µ£±¡¥£¶£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£³£·¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£´£°¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£²£²£¹¡¥£·£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£´£°£·²¯£¸£¹£·£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£µÆüÁ°¾ì¤Ï£±£¶£³£¸²¯£¹£·£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡ËÜÅÚ³ô°Â¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤Î¿®ÍÑ¼è°úµ¬À©¤Ê¤É¤¬¶Á¤¡¢£±£¶Æü¤ÎËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÍ×»Ø¿ô¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬£´ÆüÂ³Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÃæÄÌ¾¦ÂÐÎ©¤Î·Ù²ü´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµÕÉ÷¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤ò¶¯¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÍè½µ£±£¹Æü¤Ë£±£²·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£±·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ï£²£°Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä¾¶á¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¡££±£µÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶âÍ»Åý·×¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÌ±¸µ·ú¤Æ¿·µ¬Í»»ñ³Û¤È¥Þ¥Í¡¼¥µ¥×¥é¥¤¡ÊÄÌ²ß¶¡µëÎÌ¡Ë£Í£²¤Î¿¤Ó¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤è¤êÀè¡¢£±£´Æü¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ËÇ°×Åý·×¤Ç¤â¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÍ¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤¬Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤êÁ°·î¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£»Ø¿ô¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Î°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡§£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó°Â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦´á¶ñ¤ÎË¢Ë¢àõÆÃ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥È¡§£¹£¹£¹£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó°Â¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿Âç¼ê¤ÎÅìÊý³¤³°¡Ê£³£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢³¤±¿¤¬°Â¤¤¡£ÅìÊý³¤³°¤Î¤Û¤«¡¢³¤Ë¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£³£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢Ãæ±ó³¤±¿£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¡¢Ãæ±ó³¤±¿Ç½¸»±¿Í¢¡Ê£±£±£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¾Ú·ô¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¡¢Âè°ì¾å³¤Åê»ñ¡Ê£²£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢¾·¾¦¾Ú·ô¡Ê£¶£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó°Â¡¢²ÚÂÙ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤âÇä¤é¤ì¤ë¡£ÊË·Ë±à£È£Ä¡Ê£²£°£°£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¡¢Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ï¹â¤¤¡£¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ¸±óÃÎ¹Ô¡Ê£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¡¢¾®ÇÏÃÒ¹Ô¡Ê¥Ý¥Ë¡¼£Á£É¡§£²£°£²£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¡¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤Î²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¶¡ó¡¢Â®ÆæÜÁÏ²Êµ»¡Ê£²£´£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¾¦ÍÑ¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£·ÄÎëµ¥¼Ö¡Ê£±£±£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ½Åµ¥¡Ê£³£¸£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¡¢¥¤¼ÆÆ°ÎÏ¡Ê£²£³£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó¹â¡¢½Å·Äµ¡ÅÅ¡Ê£²£·£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£³¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£´ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£±£°¡ó°Â¤Î£´£±£´£¹¡¥£´£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°Â¤¤¡£¶âÍ»¡¢·³¼û»º¶È¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡ËÜÅÚ³ô°Â¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤Î¿®ÍÑ¼è°úµ¬À©¤Ê¤É¤¬¶Á¤¡¢£±£¶Æü¤ÎËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÍ×»Ø¿ô¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬£´ÆüÂ³Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÃæÄÌ¾¦ÂÐÎ©¤Î·Ù²ü´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµÕÉ÷¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤ò¶¯¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÍè½µ£±£¹Æü¤Ë£±£²·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£±·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ï£²£°Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä¾¶á¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¡££±£µÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶âÍ»Åý·×¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÌ±¸µ·ú¤Æ¿·µ¬Í»»ñ³Û¤È¥Þ¥Í¡¼¥µ¥×¥é¥¤¡ÊÄÌ²ß¶¡µëÎÌ¡Ë£Í£²¤Î¿¤Ó¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤è¤êÀè¡¢£±£´Æü¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ËÇ°×Åý·×¤Ç¤â¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÍ¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤¬Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤êÁ°·î¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£»Ø¿ô¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Î°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡§£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó°Â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦´á¶ñ¤ÎË¢Ë¢àõÆÃ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥È¡§£¹£¹£¹£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó°Â¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿Âç¼ê¤ÎÅìÊý³¤³°¡Ê£³£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢³¤±¿¤¬°Â¤¤¡£ÅìÊý³¤³°¤Î¤Û¤«¡¢³¤Ë¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£³£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢Ãæ±ó³¤±¿£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¡¢Ãæ±ó³¤±¿Ç½¸»±¿Í¢¡Ê£±£±£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¾Ú·ô¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¡¢Âè°ì¾å³¤Åê»ñ¡Ê£²£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢¾·¾¦¾Ú·ô¡Ê£¶£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó°Â¡¢²ÚÂÙ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤âÇä¤é¤ì¤ë¡£ÊË·Ë±à£È£Ä¡Ê£²£°£°£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¡¢Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ï¹â¤¤¡£¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ¸±óÃÎ¹Ô¡Ê£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¡¢¾®ÇÏÃÒ¹Ô¡Ê¥Ý¥Ë¡¼£Á£É¡§£²£°£²£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¡¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤Î²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¶¡ó¡¢Â®ÆæÜÁÏ²Êµ»¡Ê£²£´£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¾¦ÍÑ¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£·ÄÎëµ¥¼Ö¡Ê£±£±£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ½Åµ¥¡Ê£³£¸£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¡¢¥¤¼ÆÆ°ÎÏ¡Ê£²£³£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó¹â¡¢½Å·Äµ¡ÅÅ¡Ê£²£·£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£³¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£´ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£±£°¡ó°Â¤Î£´£±£´£¹¡¥£´£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°Â¤¤¡£¶âÍ»¡¢·³¼û»º¶È¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë