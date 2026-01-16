Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤¬ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤¬ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ª¤Ê¤«¤¬¸«¤¨¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥È¥ê¥ó¥É¥ë¡£ÍâÇ¯5·î¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î»£±Æ¤ÇÉ×ÉØ½é¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÜË®½é¸ø³«¤Ç¤¹¤«¤Í?¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤¬ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤òÎ¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à»Ñ¤È¤È¤â¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤é¤À½Å¤¤¤±¤É¡¢Æü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¬¤»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤À¤¤¤Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥³¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥¢¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë