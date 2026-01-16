4·»Äï¥Ð¥é¥Ð¥éÄ«¿©¤¬ÏÃÂê¡¦Ê¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¼êÎÁÍý¸ø³«
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¿°¦Íü¡¢4·»Äï¥Ð¥é¥Ð¥éÄ«¿©¤ä²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2017Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¡Ê39¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢7ºÐ¡¢6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊ¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ã¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿Ä«¿©¤ä¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤½ÅÈ¢¤ËµÍ¤á¤¿¹ë²Ú¤Ê±¿Æ°²ñÊÛÅö¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ê¿°¦Íü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Ï¤ó¡£Æù´¬¤¥í¡¼¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥µ¥é¥À¤ä¾Æ¤µû¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆù´¬¤¥í¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë