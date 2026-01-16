Ìó8³ä¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¡¡¥Ä¥à¥éÄ´ºº¤ÇÉâ¤«¤Ö¿çÌ²¤ÎÇº¤ß
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é¤Ï¡¢20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂè6²ó ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥À¥ë¤¤¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¸½Âå¿Í¤òÇº¤Þ¤»¤ëÉÔÄ´¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢¤½¤³¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¡Ö¿çÌ²¡×¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡30Âå½÷À¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Ä¥à¥é¤Ç¤Ï¡¢¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â²æËý¤·¤¬¤Á¤Ê¾É¾õ¤ä¡¢ÉÂÌ¾¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï77.6¡ó¡£2023Ç¯°Ê¹ß¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌó8³ä¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½÷À¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ÃËÀ72.2¡ó¤ËÂÐ¤·½÷À¤Ï83.0¡ó¡£Ãæ¤Ç¤â30Âå½÷À¤Ï88.3¡ó¤È¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤¬²¿¤é¤«¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤ÎTOP5¤Ï1°Ì¡ÖÈè¤ì¡¦¤À¤ë¤µ¡×¡Ê54.1¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡ÖÌÜ¤ÎÈè¤ì¡×¡Ê51.0¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¸ª¤³¤ê¡×¡Ê49.9¡ó¡Ë¡¢4°Ì¡ÖÆ¬ÄË¡×¡Ê48.4¡ó¡Ë¡¢5°Ì¡Ö¿²¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡¦ÌÜ³Ð¤á¤¬°¤¤¡¦Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¡¦ÉÔÌ²¡×¡Ê40.0¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¤¬ÉÔÄ´¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿Âè1°Ì¤Ï¡Ö²ÃÎð¡×¡Ê35.1¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶Ïº¹¤ÎÂè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¡Ê33.4¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢85.3¡ó¤¬¡Ö¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£µÕ¤Ë¡¢76.1¡ó¤¬¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡Ù¤ò´¶¤¸¤¿Æü¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¿çÌ²¤ÈÉÔÄ´¤¬¸ß¤¤¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¹ç¤¦¡ÖÉé¤Î¥ë¡¼¥×¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¿É¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é´¶¡×¤ä¡ÖÉÔ°Â´¶¡×¡¢¡ÖÍ«¤¦¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤â¶¯¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡Ï¢µÙÃæ¤Î¡ÖÄ¹»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¡×¤ä¡Ö¿²¤À¤á¡×¤¬±Æ¶Á¡©
¡¡Ï¢µÙ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÏ¢µÙÃæ¡¦Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ï¿çÌ²¤Î¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï56.7¡ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÏ¢µÙÃæ¡¦Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡Ù¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â53.2¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿çÌ²¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÏ¢µÙÃæ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1°Ì¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄ¹»þ´Ö¸«¤ë¡×¡Ê37.4¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡Ö¿çÌ²¤ÎÍð¤ì¡ÊÌë¹¹¤«¤·¡¢Ä«¿²Ë·¡¢¿²¤À¤á¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê34.7¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡Ö³°½Ð¤»¤º²È¤ÎÃæ¤Ç¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê34.1¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÙÆü¤ËÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤äÉÔµ¬Â§¤Ê¿çÌ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔÄ´¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢ÉÔÄ´¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡ÖAI¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡ÖAI¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï8.5¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¤Ç¤Ï16.0¡ó¡¢30Âå¤Ç¤Ï13.2¡ó¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤ÁêÃÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡ÀìÌç²È¡Ö¿çÌ²¤Ï»þ´Ö¤è¤ê¡Ø¿¼¤µ¡Ù¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡Àº¿À²Ê°å¤Î¼ò°æÏÂÉ×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤²á¤®¤ÏÌÜ¤ÎÉéÃ´¤«¤éÁ´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ»¤¯¤Æ¤âÄ¹¤¯¤Æ¤â·ò¹¯Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Ç¾ÇÈ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿¼¤¤Ì²¤ê¡×¤ÎÁíÏÂ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
「早く寝なければ」というプレッシャーが逆に眠れない状況を作ってしまうこともあります。ストレッチや入浴でリラックスする、スマホから離れる時間を意識的に作るなど、できることから「睡眠の質」の見直しを図ってみるといいかもしれません。