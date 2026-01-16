Ãæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¡¢¡Ö¼Ò¸ò¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê°û¤ßÊª¡×¤Ø¡½Êó¹ð½ñ
¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶ÈÈ¯Å¸Êó¹ð½ñ¡×¤ÎÈ¯É½¡¦¸òÎ®²ñ¤¬12Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï25Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶È¤ÎÈ¯Å¸À®²Ì¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶È¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹âÅÙ²½¤ÎÊý¸þÀ¤äº£¸å¤ÎÈ¯Å¸µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
À¤³¦Ãæ»Á¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î邢±Ï¡Ê¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¡Ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Êµ¬ÌÏ³ÈÂç¤È¿¼¤¤ºÙÊ¬²½¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£±ÀÆî¾Ê¤ä³¤Æî¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸»ºÃÏ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¾å³¤»Ô¤äËÌµþ»Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¾ÃÈñÅÔ»Ô¤È¤È¤â¤Ë»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿邢²ñÄ¹¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ï°ìÃÊ¤ÈÀºåÌ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤Ï¡Ö¼Ò¸ò¤Î¾ÝÄ§¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê°û¤ßÊª¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ÏÂ¿ÍÍ²½¡¦ºÙÊ¬²½¤ÎÆÃÄ§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/JZ¡Ë