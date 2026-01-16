²ÃÎð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¼å¤¹¤ë¡ã¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©ÀìÌç²È¡ÖÅ¾ÅÝ¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë¡£¿ÇÃÇ´ð½à¤Ï¡Ä¡×
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶ÚÆù¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¶ÚÆù¤Ï¡¢°å³Ø¤Ç¤ÏÅü¤ä»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤¹¤ë¡ØÂå¼ÕÂ¡´ï¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¤ÎÀÄ°æ¾ÄÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÀÄ°æÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø¶ÚÆù¤Ï¤¹¤´¤¤-·ò¹¯Ä¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ª¥«¥¤¥ó¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤È²ð¸î
¶ÚÆù¤òÁÓ¼º¤·¡¢¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢µõ¼å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÆü¾ï¤ÎÀ¸³èÆ°ºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò±Ä¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ£¸.£µºÐ¡¢½÷À11.£¶ºÐ¡Ê£²£°£²£²Ç¯»þÅÀ¡Ë¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10Ç¯Á°¸å¾¯¤Ê¤¯¡Ê£±¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î10Ç¯´Ö¤ò¡¢²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£µÇ¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°´ü¹âÎð¼Ô¡Ê65¡Á74ºÐ¡Ë¤Ç¤ÏÍ×²ð¸î¼Ô¤Ï£³.£°¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô¡Ê75ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È23.£´¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢£·ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê£²¡Ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Î¿ÇÃÇ´ð½à
¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤È¤Ï¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¼å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¶¯¤¤¶ÚÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¶ÚÎÏ¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤Î¼Á¤ä¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤È¶ÚÎÏ¤Î´Ö¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤´Ø·¸À¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬¤º¤·¤â¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶¯¤¤¶ÚÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¡¢¶Ú°à½Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿À·Ðµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ÚÎÏ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Ç½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢µõ¼å¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø²ñÆâ¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢£²£°£±£°Ç¯°Ê¹ß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÚÎÏ¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¿ÇÃÇ´ð½à¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÎÌ¡¢°®ÎÏ¡¢Êâ¹ÔÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê£³¡Ë¡£
¶ÚÆùÎÌ¡¢¶ÚÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼å¤êÆñ¤¤
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤¦¤Ë¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÎÌ¡¢¶ÚÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê½Ñ¤äÆþ±¡À¸³è¤Ç¼å¤êÆñ¤¯¡¢Âà±¡¸å¤â¸½¾ìÉüµ¢¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê½Ñ¡¢ÉþÌô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤«¤é±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼«¿È¤Î¶ÚÆù¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊ¬²ò¤µ¤ìÁé¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¿©»öÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¬¸µµ¤¤Ç¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆñ¤¯¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÂ¡´ï¤ÎÆ¯¤¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÂ¡´ï¤ÎÆ¯¤¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ç¯æù¤äÇ¢Æ»¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤¬¼å¤ë¤È¼º¶Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¹¢¤ÎÓë²¼¤¹¤ë¶ÚÆù¤¬¼å¤ë¤È¸íÓë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µÕ¤â¤¢¤ê¡¢±ê¾ÉÀ¼À´µ¡¢ÆâÊ¬Èç¼À´µ¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶ÚÆù¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬·ì±ÕÃæ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ÎÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
