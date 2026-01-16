Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¼ÂÅ¹ÊÞÂÎ¸³½Å»ë¤Î·¹¸þ
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¼ã¼Ô¤Î¸òÎ®¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼Ò¸ò¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÀÄÇ¯Êó¼Ò²ñÄ´ºº¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈAI¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Î¡ÖÌä´¬ÌÖ¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¶¦Æ±¤Ç¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô1334¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤ò³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï79¡¥1¡ó¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¸òÎ®¤äË×Æþ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï84¡¥3¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤Î²èÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï63¡¥9¡ó¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔ»Ô¤ÎÀ¸³è´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï59¡¥2¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Î´î¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ê47¡¥9¡ó¡Ë¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔ»Ô¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤¬Í¯¤¯¡Ê43¡¥9¡ó¡Ë¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡Ê42¡¥2¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤ò³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬79¡¥1¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤à½»ÂðÃÏ¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤¬½¼¼Â¤·¡¢¤è¤êÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¡¢µ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¼Á¤Ï¹â¤¤¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬62¡¥7¡ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò½ä¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤òÀß·×¤·¡¢¿Íµ¤IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤äÆÃ¿§¤¢¤ë³¹¤òË¾¤à¿Í¤¬62¡¥3¡ó¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤äSNS±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤ÎË¬Ìä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿¾ÃÈñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬61¡¥7¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë