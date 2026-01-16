Íò¡¢BTS¡¢¥ß¥»¥¹¡¢TWICE¡¡4·î¤ÎÅìµþ¡¢ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬½¸Ãæ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¹â¤¹¤®¡×SNSÈáÌÄ
¡¡BTS¤ÎÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¡ÖBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤¬¡¢4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤È4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÆü¤Î1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡£4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆüÄø¤¬Èï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¸®ÊÂ¤ßËþ¼¼¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î2ÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢4·î¤ÎÅìµþ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬Â³¡¹¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñÈñ¤Î¹âÆ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊª¤À¤é¤±£÷¡¡4·î¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¼ç¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á°ìÍ÷
¢£ÆüÄøÌ¤È¯É½¤ÎJO1¤â
¡¡4·î¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÍò¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026 ¡ØWe are ARASHI¡Ù¡×¡£4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤È4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î1Çñ2Ì¾¤Ç3Ëü8800±ß¡Á¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î1Çñ2Ì¾¤À¤È6Ëü3700±ß¡Á¤ÈÌó1.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê1·î16Æü»þÅÀ¡Ë¡£Ç¯ÅÙ»Ï¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ¼Ò¼°¤äÆþ³Ø¼°¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ÜÆ°¤ä½ÉÇñ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢Ý¯ºä46¤¬MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾Êý¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö1½µ¥º¥é¤·¤Æ¡Á¡×¤È¤ÎÈáÌÄ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüÄø¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Çµð¿Í¡¼¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Çº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éBTS¤¬4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤È4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¤Ê2ÁÈ¤¬Æ±»þ´ü¤Ë¥é¥¤¥Ö¡£¡ÖÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¸®ÊÂ¤ßËþ¼¼¤À¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤âÈô¹Ôµ¡¤â¤ä¤Ð¤½¤¦¡×¤È¤¹¤Ç¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÅöÍîÈ¯É½¤Ï2·î¤Ê¤Î¤ÇÍ½Ìó¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤½¤ÎÍâ½µ¤ÏK-POPº×¤ê¤Ç¡¢4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤¬Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢aespa¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡õ4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡õ4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Î3Æü´Ö¤ÇTWICE¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüÄøÌ¤Äê¤À¤¬¡¢JO1¤â¥é¥¤¥Ö¡ÖJO1DER SHOW 2026 ¡ÆEIEN ±Ê±ï¡Ç¡×¤ò4·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ðºÑ¤ß¡£4·î¤ËÅìµþ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ä½ÉÇñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
