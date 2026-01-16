80Ç¯Âå¡ÖOH¡ª¥¨¥ë¤¯¤é¤Ö¡×¤Ç¿Íµ¤¡¢¡Ö¸µÁÄ½÷»Ò¥¢¥Ê¡×69ºÐ¡¦ÆîÈþ´õ»Ò¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤´³èÌö¡×¡ÖÆ´¤ì¡×¡ÖÃÏÌ£¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤ÈÌµ¤¤¡×
¡¡¡Ö¸µÁÄ½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë69ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÖÂ«Â£Äè¤Î2026¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈ¬·¤ß¤Á¤ë¤µ¤ó¤È¡£½©¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÀ§Èó¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÆîÈþ´õ»Ò¡£7Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öºâ³¦¾Þ¡¦·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×Â£Äè¼°¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£²ÖÂ«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿2026¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈ¬·¤ß¤Á¤ë(25)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¢¥Ã¥×¤Ø¥¢¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¡Á¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢°ìÁØµ±¤¯Æî¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¡×¡ÖÃÏÌ£¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤ÈÌµ¤¤¤Î¤¬¥ß¥¥³¤µ¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢Æ´¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æî¤Ï1977Ç¯¤ËÀ»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤ò3Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä²ÎÈÖÁÈ¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£86Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖOH¡ª¥¨¥ë¤¯¤é¤Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¸µÁÄ½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£96Ç¯¡¢·úÃÛ²È¤ÎËÙÃÓ½¨¿Í¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬2013Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï¥Ü¥«¥íP¤ÎShu¡£