¡Ö¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×74ºÐÅ·ÃÏ¿¿Íýà·ãÊÑáºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤À¤ì¤«¤È»×¤¨¤Ð¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¤Þ¤Ã⁈¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×
¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡Ä
¡¡1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËàÇòÀãÉ±á¤Î°¦¾Î¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¸µÁÄ¡¦¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Î¼ê¡¦Å·ÃÏ¿¿Íý(74)¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö»öÌ³¶É¤¬X¤ËÅ·ÃÏ¤Î¿·Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Å·ÃÏ¤¬¡¢¤Û¤Û¾Ð¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤Ä¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸«¤»¤¿µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤À¤ì¤«¤È»×¤¨¤Ð¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¡¹¤Ë¤ª´é¤ò¸«¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¿¿Î¤¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡×¡Ö¤¢¤ì¤Þ¤Ã⁈¡×¡Ö¤¨¡©¤³¤Î¤Ò¤È¤¬Å·ÃÏ¿¿Íý¡©¡©¡©¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅ·ÃÏ¿¿Íý¤ß¤¿¤è¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿Å·ÃÏ¿¿Íý¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Å·ÃÏ¤Ï1971Ç¯¡Ö¿å¿§¤ÎÎø¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×(72Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈô¤Ð¤·¡¢70Ç¯Âå¤Î²ÎÍØ³¦¤òÀÊ´¬¡£¼«Å¾¼Ö¤äÊ¸¶ñ¤Ê¤É¤Îà¿¿Íý¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥ºá¤âºî¤é¤ì¤ë¤Û¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£