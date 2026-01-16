KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºÒ³²Éüµì¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·§ËÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜÂç³Ø¤ÎºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥µー¥¯¥ë¡Ö·§½õÁÈ¡×¤Ç¤¹¡£
·§½õÁÈ¤ÏÌó20Ç¯Á°¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ä·§ËÜ¹ë±«¤ÎºÝ¤ËÅÚº½¤Î¤«¤­½Ð¤·¤ä¼Ì¿¿¤ÎÀö¾ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£·§ËÜÂç³Ø¹©³ØÉô3Ç¯¡¡·§½õÁÈÂåÉ½¡¡Ô¢ÊýÈþ·î¤µ¤ó
¡Ö2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤éÈ¯ºÒ10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎºÒ³²Éüµì»Ù±ç¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï5·î11Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£