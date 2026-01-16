¡ÚÂîµå¡Û¥é¥¦¥ó¥É32¤ËÆüËÜÀª4Áª¼êÅÐ¾ì¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ÈµÈ»³Î½°ì¤¬·ãÆÍ¡ÒWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ó
¡þWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¡¥É¡¼¥Ï(13Æü¡Á18Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
Âîµå¡ÖWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥É¡¼¥Ï¡×¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤äµÈ»³Î½°ìÁª¼ê¤é4Áª¼ê¤¬¥é¥¦¥ó¥É32¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¡¢WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¡¢ºòÇ¯¤ÎWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±19°Ì)¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£2²óÀï¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1²óÀï¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê(Æ±29°Ì)¤Ï3-1¤Ç¾¡Íø¡£¼¡Àï¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ó(Æ±22°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£µÈ»³Î½°ìÁª¼ê(Æ±61°Ì)¤â1²óÀï¤ò3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼¡Àï¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤È¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾ÆüËÜÁª¼ê¤Î1²óÀï¤ÏµÈÂ¼ÏÂ¹°Áª¼ê(Æ±71°Ì)¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¡¢2-3¤ÇÀËÇÔ¡£¤Þ¤¿¡¢µÈÂ¼¿¿À²Áª¼ê(Æ±93°Ì)¤Ï1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï·ë²Ì
¡û¼ÄÄÍÂçÅÐ 3-1 ÄÄ邕³ò
11-5/11-9/11-13/11-7
¡ûµÈ»³Î½°ì3-1 ¥·¥ã¡¼
11-4/7-11/11-7/11-8
¡üµÈÂ¼ÏÂ¹° 2-3 ³Ô´§¹¨
2-11/8-11/11-9/11-8/9-11
10-12/12-10/6-11/9-11