¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù»Ä¤ê4ÏÃ¤Ç´°·ë¡ªÏ¢ºÜ34Ç¯¤ËËë¡¡ÊÔ½¸Éô¡ÖÅÁÀâ¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Ì¡²è¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù¤¬»Ä¤ê4ÏÃ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ï¢ºÜ»ï¡Ø½µ´©Ì¡²è¥´¥é¥¯¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1992Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é34Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ä¤ê4ÏÃ¤Ç´°·ë¡ª¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡ÙºÇ¿·ÏÃ¤¬·ÇºÜ¤ÎÏ¢ºÜ»ï¡ØÌ¡²è¥´¥é¥¯¡Ù
¡¡¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù¤Ï¡¢Á¬¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯³¹¡¦Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥¤¥Á¡Ê10Æü¤Ç1³ä¡Ë¤ÎÁ¬Âß¤·¤ò±Ä¤àèßÅÄ¶ä¼¡Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£èßÅÄ¶ä¼¡Ïº¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¥¥ê¥È¥ê¡Ê¼è¤êÎ©¤Æ¡Ë¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡ÖÆ¨¤²¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¼è¤êÎ©¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¡×ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¡È¥ß¥Ê¥ß¤Îµ´¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï186´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï6000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á²½¡¢¥²¡¼¥à²½¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÏ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î´°·ë¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï¡ÖÏ¢ºÜ´ü´Ö34Ç¯Ä¶¡¡Ì¡²è¥´¥é¥¯¤Î´ÇÈÄºî¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëü´¶¤ÎÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê4ÏÃ¤Ï4¹æÏ¢Â³¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£ÅÁÀâ¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ä¤ê4ÏÃ¤Ç´°·ë¡ª¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡ÙºÇ¿·ÏÃ¤¬·ÇºÜ¤ÎÏ¢ºÜ»ï¡ØÌ¡²è¥´¥é¥¯¡Ù
¡¡¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù¤Ï¡¢Á¬¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯³¹¡¦Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥¤¥Á¡Ê10Æü¤Ç1³ä¡Ë¤ÎÁ¬Âß¤·¤ò±Ä¤àèßÅÄ¶ä¼¡Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£èßÅÄ¶ä¼¡Ïº¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¥¥ê¥È¥ê¡Ê¼è¤êÎ©¤Æ¡Ë¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡ÖÆ¨¤²¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¼è¤êÎ©¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¡×ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¡È¥ß¥Ê¥ß¤Îµ´¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î´°·ë¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï¡ÖÏ¢ºÜ´ü´Ö34Ç¯Ä¶¡¡Ì¡²è¥´¥é¥¯¤Î´ÇÈÄºî¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëü´¶¤ÎÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê4ÏÃ¤Ï4¹æÏ¢Â³¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£ÅÁÀâ¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£