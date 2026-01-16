¡ÚWBC¡Ûº£µ¨¥«¥Ö¥¹²ÃÆþ¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¡2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó9Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡¡¶¯¤¤¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ò»Ù¤¨¤¿MLBµÏ¿¤ò»ý¤Ä»°ÎÝ¼ê
Ìîµå¡¦¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤¬2026Ç¯WBC¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï3ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼(2018-19Ç¯¡¢2025Ç¯)Áª½Ð¤ä¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ(2019Ç¯)¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ(2024Ç¯)¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤ÄÆâÌî¼ê¡£14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤äº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç2017Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¤Þ¤¿2017Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÄÌ»»102»î¹ç¡¢91°ÂÂÇ¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢55ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë6ËÜÎÝÂÇ19ÂÇÅÀ¤â»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏMLBµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤ÏµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.273¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£