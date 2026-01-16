»ö¼Âº§¤Î°ä»ºÁêÂ³¡¢Ç§¤á¤º¡¡Âçºå¹âºÛ¡¢ÊÌÀ«´õË¾¤ÎÉ×ÉØ
¡¡¤¬¤ó¤Ç»àË´¤·¤¿»Ð¤Î»ö¼Âº§¤ÎÉ×¤¬¡¢°ä»º¤ÎÁêÂ³¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ÐÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é1750Ëü±ß¤òÉÔÅö¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ëå¤¬ÊÖ´Ô¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÂçºå¹âºÛ¡ÊÃ«¸ý°Â»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï16Æü¡¢°ì¿³¿À¸ÍÃÏºÛÈ½·è¤ËÂ³¤Á´³Û¤ÎÊÖ´Ô¤òÌ¿¤¸¡¢»ö¼Âº§É×ÉØ¤Î°ä»ºÁêÂ³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡É×Â¦¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò´õË¾¤·¤¿¤¿¤á»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Ë¡Î§º§¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸ºâ»ºÊ¬Í¿µ¬Äê¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤Î°ì¿³È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ð¤ÏÂçÅìÊ¸²½Âç¤Î¶µ¼ø¤Ç¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤ò´õË¾¤·¡¢1991Ç¯¤ËÉ×¤È»ö¼Âº§´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¡£2020Ç¯12·î¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢21Ç¯1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¡£É×Â¦¤Ï¤¬¤ó¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿»Ð¤¬»Ä¤·¤¿¼«É®¤Î°ä¸À½ñ¤ËÍÂ¶â¤òËå¤ÈÉ×¤Ë2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¾µ·Ñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡°ì¿³È½·è¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤Ï°ä¸ÀÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë²¡°õ¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ä»º¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¡£Ë¡Î§º§¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÆ±¤¸ºâ»ºÊ¬Í¿µ¬Äê¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£