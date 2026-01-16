·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÁé¤»¤¿¡©¤Ê¤ó¤«¿´ÇÛ¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤Ê¤¡¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¡ÖÊÌ¿Í¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¶á±Æ¡õÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2019Ç¯9·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ê42¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿·¦ÅÄ¡£2025Ç¯2·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¡×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥É¥ê¥¢¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿·¦ÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·¦ÅÄ¤¯¤ó ÊÌ¿Í¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÁé¤»¤¿¡©¤Ê¤ó¤«¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë