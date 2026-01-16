¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¡×ÆüËÜ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥«ー¥É¥²ー¥à¡õ¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤òÈ¯É½ËÜ³Ê»ÏÆ°Âè1ÃÆ¡£Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡KAYOU¤Ï2·î14Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¡×¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à- Í§¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥ËーTCG¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,320±ß¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Çº£¸åÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¡×¤Ï¡¢1983Ç¯¤è¤ê¥Ï¥º¥Ö¥í¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´á¶ñ¥·¥êー¥º¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2010Ç¯Âå¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー～¥È¥â¥À¥Á¤ÏËâË¡～¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡KAYOU¤ÏÃæ¹ñÈ¯¤Î´ë¶È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤Ë¶¯¤¤´ðÈ×¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥ËーTCG¡×¤Ï¥Ï¥º¥Ö¥í¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ¡¢KAYOU¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÆüËÜ¸þ¤±¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ïº£¸å¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤òÁý¤ä¤¹Í½Äê¡£¥«ー¥É¥²ー¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¡×¤ÎIP¤ò°é¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¡£
TCG¤ò¤Õ¤¯¤á¡¢º£¸åÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ç¥Ã¥Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ§¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÎ¹¡×¤Î2¼ï¡£¡ÖÍ§¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡×¡Ö¥Ô¥ó¥ー¥Ñ¥¤¡×¡Ö¥é¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥À¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥¿ー¥·¥ã¥¤¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤Î6¼ï¤òÈ¯Çä¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤é¤·¤¤¥Ç¥Ã¥¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÎ¹¡×¤Ï³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯5ËçÆþ¤ê¡£Ãæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¥«ー¥É¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯220±ß¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー-±Ê±ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¥«ー¥É-¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥·¥êー¥º¡×¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤³¤Á¤é¤Ï½¸¤á¤Æ³Ú¤·¤à¥¿¥¤¥×¤Î¥«ー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢KAYOU¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¹â¤¤ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ç¥Ã¥Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ§¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×
¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯Âè1ÃÆ¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÎ¹¡×
È¯É½²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂô¾ë¤ß¤æ¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤È¡¢»°¿¹¤¹¤º¤³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ô¥ó¥ー¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ë¥ëー¥ë²òÀâÆ°²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿
¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー-±Ê±ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¥«ー¥É-¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥·¥êー¥º-¡×1¥Ñ¥Ã¥¯5ËçÆþ¤ê¤Ç220±ß
¡¡¤Þ¤¿¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äÎ©ÂÎ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー-¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥Ý¥Ëー¥Ú¥Ã¥È¡×550±ß¡ÊÁ´15¼ï¡Ë
¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー-Î©ÂÎ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡×825±ß¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー-¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·ー¥ó¡×1,100±ß¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー-¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥Ý¥Ëー¥·¥êー¥º-¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¡×1,100±ß¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë1·î16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¸¶½É¡ÖWITH HARAJUKU¡×¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡õ¥ß¥Ë¥²ー¥à¥¨¥ê¥¢¡¢TCG¤ÎÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò