¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤Î³ÍÆÀ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¡Ö¼ã¼ê¤ÏÇ³¤¨¤Ê¤¤ã¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ç¸ÀµÚ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¢£±¡Á£³·³¤Î´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤Æº£µ¨¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¡Ê£³£µ¡Ë¤ò£³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£²ÝÂê¤ÎÅê¼êÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤â¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ¤Ç£±£²£°¾¡£´£¸¥»¡¼¥Ö¡£Ä¾¶á£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°ÅÐÈÄ°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤â³ÚÅ·¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÍÞ¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¹¤´¤¤ÀïÎÏ¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊÃæ·Ñ¤®¤Ç¡Ë£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£Î¾Êý¤Ç¤¤ë¤«¤é½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ºÀèÈ¯Ä´À°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£Ãæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¡ÊÄ´À°¡Ë¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢»þ´Ö¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡£ÀèÈ¯¤òÀè¤ËÄ´À°¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜ¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ç¶¥Áè¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¤¹¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼ã¼ê¤ÏÇ³¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯·Ð¸³¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬Äì¾å¤²¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°£³°Ì¡¢£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï£²¥±¥¿¾¡Íø¤¬£±£±¾¡¤Î»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß¡£ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤ÇÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥¿¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤³¤Ë¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÂ§ËÜ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£