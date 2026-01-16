JAPANNEXT¤«¤é¡¢ºî¶È¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Î¿·¥â¥Ë¥¿ーÅÐ¾ì¡ª28.2¥¤¥ó¥Á4K Plus²òÁüÅÙ¤Ç¹ºî¶ÈÎÎ°è¤ò¼Â¸½¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJAPANNEXT¤Ï¡¢28.2¥¤¥ó¥ÁIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿4K Plus¡Ê3840x2560¡Ë²òÁüÅÙ¤Î±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¡ÖJN-282Ei4KP¡×¤ò2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï33,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇEC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§JN-282Ei4KP
²Á³Ê¡§33,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü
製品ページ:
¢¨¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¸µ¤ÎONESEL¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¾ðÊó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«Æ°¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÄÊý¸þ¤Ë¹¤¤3:2¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºî¶È¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢16:9¥ï¥¤¥É²èÌÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë3:2¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤è¤ê½ÄÊý¸þ¤ÎÉ½¼¨ÎÎ°è¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤äÊ¸½ñºîÀ®»þ¤Î¥¹¥¯¥íー¥ë²ó¿ô¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÆ±»þ¤Ë³«¤¤¤Æ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ºî¶È¤â¼«Á³¤ÊÊ¬³ä¤Ç²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äÄ¹Ê¸¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢½ÄÄ¹¤Îºî¶ÈÎÎ°è¤¬É¬Í×¤Ê¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ÅÍÍ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¹â²è¼ÁÀÇ½
¹âÉÊ¼Á¤ÊIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¾å²¼º¸±¦178¡ë¤Î¹»ëÌî³Ñ¤ò¼Â¸½¡£¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¿§¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î²èÌÌ¶¦Í¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿§°è¤ÏsRGB 100%¡¢DCI-P3 95%¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ºÇÂçµ±ÅÙ340cd/m²¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È1200:1¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤ò»ý¤Á¡¢HDR(¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸)¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀ°Å¤Îº¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Â¿ºÌ¤ÊÀÜÂ³¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈÊØÍøµ¡Ç½
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÏHDMI 2.0¡ß2¥Ýー¥È(50HzÂÐ±þ)¤ÈDisplayPort 1.4¡ß2¥Ýー¥È(60HzÂÐ±þ)¤òÁõÈ÷¡£Ê£¿ô¤ÎÆþÎÏµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤ª¤¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖPBP(Picture by Picture)¡×µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç2¤Ä¤ÎÆþÎÏ±ÇÁü¤òº¸±¦¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÆ±»þÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¡ÖPIP(Picture in Picture)¡×µ¡Ç½¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó²èÌÌ¤Î°ìÉô¤ËÊÌ¤ÎÆþÎÏ±ÇÁü¤ò¾®ÁëÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥Ü¥Ã¥È(²óÅ¾)µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ò½Ä¸þ¤¤Ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢½ÄÄ¹¤Î¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸±ÜÍ÷¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÊØÍø¤À¡£
ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ëµ¡Ç½¤È³ÈÄ¥À
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥êー(¤Á¤é¤Ä¤·Ú¸º)µ¡Ç½¤È¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È·Ú¸º¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤äºßÂð¶ÐÌ³¤ÇÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï100¡ß100mm¤ÎVESA¥Þ¥¦¥ó¥Èµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3W¡ß2¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¥¹¥Ôー¥«ー¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¹¤¯»È¤¨¤ë28.2¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー
¹â²òÁüÅÙ¤È¹¤¤ºî¶ÈÎÎ°è¤òµá¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½¾Íè¤Î4K¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹3:2¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Îºî¶È¸úÎ¨¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥®¥ã¥é¥êー
