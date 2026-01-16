¡Ö¼Ä¸¶Àé³¨²è¶È45¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×³«ÀßµÇ°¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×5´¬Ê¬ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï1·î15Æü¡¢Ì¡²è²È¡¦¼Ä¸¶Àé³¨»á¤Î²è¶È45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½÷À¸þ¤±Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥³¥ßlike¡ª¡×¤Ç¡Ö¼Ä¸¶Àé³¨²è¶È45¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥¦¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¾¯½÷¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö°Ç¤Î¥Ñー¥×¥ë¡¦¥¢¥¤¡×¤ä¡¢¸ÅÂå¥È¥ë¥³¡¦¥Ò¥Ã¥¿¥¤¥È¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡ÖÅ·¡Ê¤½¤é¡Ë¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¼Ä¸¶»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÂ¾¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¡¢Ëè·î15Æüº¢¤Ë¤ÏºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥È¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤Î5´¬Ê¬ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò1·î15Æü¤«¤é2·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¸½¡ÖSho-Comi¡×¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ã±¹ÔËÜÁ´28´¬¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»¼õ¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¾¯½÷¡¦Í¼Íü¡Ê¤æ¤¦¤ê¡Ë¤¬¸½Âå¤«¤é¸ÅÂå¥Ò¥Ã¥¿¥¤¥ÈÄë¹ñ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¥Ò¥Ã¥¿¥¤¥È¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦¥«¥¤¥ë¤È¶¦¤Ë¿ô¡¹¤Î±¢ËÅ¤äÀïÍð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢Îò»Ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£¡ÚÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡Û
