º£Âç²ñ3G2A¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¾ï¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¤¬¤³¤À¤ï¤ë·ë²Ì¤È¾¡Íø¡Ö·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¹â¤ß¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸á¸å8»þÈ¾¤ËAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£º£Âç²ñ3ÆÀÅÀ¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤(¤Î·ë²Ì)¤Ï¾ï¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¼«¿È¤Ï3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç10ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÀá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¤Î½ªÈ×¤ËÅêÆþ¤â¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Áê¼êGK¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò·Ð¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇËý¿´¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£ÂÐ¤¹¤ë¥è¥ë¥À¥ó¤Ïº£·î1Æü¤ËÈó¸ø³«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¬¤ó¤Ð¤ë¥Á¡¼¥à¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤Èº´Æ£¤Ï°õ¾Ý¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡ºò½©¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´¾¡¸å¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤È0-0¤ÎËö¤Ë¡¢±äÄ¹¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¸¥¾å¤ÇÇÔÂà¡£Àè¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢Âç»ö¤µ¤Ï¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È90Ê¬ÄÌ¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ä¤ë¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢90Ê¬¤Ç¾¡ÇÔ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¤ë¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤êÄÌ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£¹â¤¤·èÄêÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾¡Íø¤Î°ìÈ¯¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
