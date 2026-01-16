ËÅè²Ö¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢Îø¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ñ¡¡¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÅè²Ö¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢20Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛµÞÀÜ¶á¡ª¥É¥¥É¥¤ÊËÅè²Ö¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢²¬ÅÄ¥Ô¥³»á¤Î¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×Ï¢ºÜ¡¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÇòÀ¥¾®½Õ¡ÊËÅè¡Ë¤ÈÎø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÅ·ºÍ¾®Àâ²È¡¦¹õºê°¼¿Í¡Ê»³Ãæ¡Ë¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê°¦¤òÉÁ¤¯¡£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê2¿Í¤¬¤Ä¤à¤°¥Ý¥Ã¥×¤Ç´Å¤¯¤Æ»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾®½Õ¤È¹õºê¤µ¤ó¤¬µÞÀÜ¶á¡£2¿Í¤ÎÎø¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦¾®½Õ¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¾®Àâ²È¡¦¹õºê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¹õºê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Ï¤¿¤À¤ÎÃÎ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡Öº£¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÍ§¿Í¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤¿¹õºê¤µ¤ó¤ÏÂç´î¤Ó¤¹¤ë¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®½Õ¤È¹õºê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹õºê¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¹õºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼ø¾Þ¼°¤¬Âæ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹õºê¤µ¤ó¤ÎÉ¾È½¤â¥¬¥¿Íî¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Æ¬¤òÊú¤¨¤ëÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦¶ÍÌð¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤«¤é¡ÖÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¾®½Õ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤Î¹õºê¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¹õºê¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¹õºê¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¹õºê¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¾®½Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¹õºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÆ¨¤²¤º¤ËÃÅ¾å¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¾å¤²¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¹õºê¤µ¤ó¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«ÂçÀª¤Îµ¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾®½Õ¤Ë¸ø³«¹ðÇò¡£»öÂÖ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¾®½Õ¤È¹õºê¤µ¤ó¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë½é¤á¤Æ¤Î»îÎý¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê2¿Í¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÂ³¤¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡¢TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡£TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Á´5ÏÃ¤Ï¡¢ËÜÊÔ¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î³ÆÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¸³«¤ÎÉúÀþ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛµÞÀÜ¶á¡ª¥É¥¥É¥¤ÊËÅè²Ö¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢²¬ÅÄ¥Ô¥³»á¤Î¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×Ï¢ºÜ¡¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÇòÀ¥¾®½Õ¡ÊËÅè¡Ë¤ÈÎø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÅ·ºÍ¾®Àâ²È¡¦¹õºê°¼¿Í¡Ê»³Ãæ¡Ë¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê°¦¤òÉÁ¤¯¡£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê2¿Í¤¬¤Ä¤à¤°¥Ý¥Ã¥×¤Ç´Å¤¯¤Æ»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦¾®½Õ¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¾®Àâ²È¡¦¹õºê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¹õºê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Ï¤¿¤À¤ÎÃÎ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡Öº£¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÍ§¿Í¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤¿¹õºê¤µ¤ó¤ÏÂç´î¤Ó¤¹¤ë¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®½Õ¤È¹õºê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹õºê¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¹õºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼ø¾Þ¼°¤¬Âæ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹õºê¤µ¤ó¤ÎÉ¾È½¤â¥¬¥¿Íî¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Æ¬¤òÊú¤¨¤ëÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦¶ÍÌð¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤«¤é¡ÖÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¾®½Õ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤Î¹õºê¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¹õºê¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¹õºê¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¹õºê¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¾®½Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¹õºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÆ¨¤²¤º¤ËÃÅ¾å¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¾å¤²¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¹õºê¤µ¤ó¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«ÂçÀª¤Îµ¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾®½Õ¤Ë¸ø³«¹ðÇò¡£»öÂÖ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¾®½Õ¤È¹õºê¤µ¤ó¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë½é¤á¤Æ¤Î»îÎý¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê2¿Í¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÂ³¤¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡¢TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡£TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Á´5ÏÃ¤Ï¡¢ËÜÊÔ¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î³ÆÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¸³«¤ÎÉúÀþ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£