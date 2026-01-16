¥«¥Î¥¢¤ÎOH¸¶ÅÄÛÙÎ¤¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½
¡¡16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï¡¢¸¶ÅÄÛÙÎ¤¡Ê27¡Ë¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÇµÜºê¸©½Ð¿È¤Î¸¶ÅÄ¤Ï¡¢Åì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2021Ç¯¤Ë¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ØÆþÃÄ¡£2¥·ー¥º¥ó¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤ÁÆ±¥Áー¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥«¥Î¥¢¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢ÆâÂ¦È¾·îÈÄÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç¥Áー¥à¤òÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸¶ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Áー¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¹â¾¾ÂîÌé»á¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¶ÅÄÛÙÎ¤ ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ç¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤òÂàÃÄ¡¢°úÂà¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¥·ー¥º¥óÃæ2¥·ー¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢Éüµ¢¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤ÆÄº¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¡¦µï¾ì½ê¤Ï³§¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»ö¡¢¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä»ö¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢ËÜÅö¤Ë¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ°úÂà½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ø²æ¤Ç¶ì¤·¤à¿ÍÃ£¤ò»ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥·ー¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÃ£¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×
¢£¹â¾¾ÂîÌé´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¸¶ÅÄÁª¼ê ¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ä¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤¬¿É¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Áー¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤äÁª¼êÃ£¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿É¤¤¤³¤È¤òÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¼þ¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀäÂÐ¤Ë³è¤«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×