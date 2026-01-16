¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¹ç°ÕÊóÆ»¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡×¡Ö²¿ÈÖ¤ËÃÖ¤¯¤Í¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×
¡¡º£FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤éÊ£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£2Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢16Æü¤Ë°ì»þ¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ã¤Æ¡ª¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¡Ö3Ï¢ÇÆ³ÎÄê¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¤Ð¤¹¤®www¡×¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤â³Í¤ì¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²¿ÈÖ¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÃÖ¤¯¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÙ¤Îµå±ãÁª½Ð¤ò¸Ø¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨À®ÀÓ¤Ï136»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡£MLBÄÌ»»¤Ï760»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦273¡¢147ËÜÎÝÂÇ¡¢490ÂÇÅÀ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¤á¤°¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤¬ÌÌÃÌ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬Ç¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79.5²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£