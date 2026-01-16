¥Ö¥ë¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡G¥ê¡¼¥°Éüµ¢Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀäÉÊ¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¡ªÁ°È¾7Ê¬½Ð¾ì¤Ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º¡¼¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡ËÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÀäÉÊ¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â68¡¼54¤ÈÁ°È¾¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Q¤ËÉüµ¢¤Îµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬58ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çº£µ¨G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬6ÉÃ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬13ÉÃ¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò1ËÜ·è¤á¤Æº£µ¨½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤Ï»Ä¤ê4Ê¬23ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬8ÉÃ¤Ë¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬32ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê15ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï7Ê¬½Ð¾ì¤Ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤ò2ËÜÊü¤Ä¤¬Á´¤Æ¼ºÇÔ¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò1ËÜ·è¤á¤¿¡£¡ÊG¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼2ËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢1ËÜ¤Î¤ß»îÅê¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð2ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ë
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢À©¸Â¤Ê¤·´°Á´FA¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¡£ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£ÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´5Àï½ª¤¨¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ23.9Ê¬½Ð¾ì¤Ç10.2ÆÀÅÀ¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¡£2ÅÙ¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2WAY·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÃæ¤Ë±¦Â¤òÉé½ý¡£ºòÇ¯10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤¬·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆ¤Ó2WAY·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Î¥É¥Î¥Ð¥óHC¤Ï²ÏÂ¼¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦²¼ÂÜ¤Î·ìÀò¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£