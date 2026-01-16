¡ÖÆüºÚÌî¤òÊÖ¤·¤Æ¡×ÌµÇ°¸ì¤ëÃÎ¿Í¡ÄËÌ³¤Æ»¥Ð¡¼Å¹Æâ¤ÎÊÉ¤«¤é½÷À¤Î°äÂÎ¡¡ÍÆµ¿¼ÔÃÎ¿Í¤ÏÂáÊá2ÆüÁ°¤Ë°ãÏÂ´¶¡ÖÌÜ¤ò¹ç¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
1·î10Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢28ºÐ¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£
·Ù»¡¤Ï¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüºÚÌî¤òÊÖ¤·¤Æ¡×½½Ç¯ÍèÃÎ¿Í¸ì¤ëÈáÄË¤Ê»×¤¤
¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤È½½Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î½½Ç¯Íè¤ÎÃÎ¿Í¡§
¡Ê´Ç¸î»Õ¤Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¡Ë¼õ¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¹§¹Ô¤Ç¤¤ë¤Í¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡£¡Ö¡ÊÁÄÊì¤ò¡Ë溫Àô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÆüºÚÌî¤òÊÖ¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ¹Æâ¤Î¥À¡¼¥ÄÂæ²£¤ÎÊªÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
¤³¤ÎÊªÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ¤¬¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈÄ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï½Ä²£40cm¤Î·ê¡£
Ãæ¤Ë¹¤¬¤ëÉýÌó1.6m¡¢±ü¹Ô¤1m¡¢¹â¤µ2m¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤Ë°äÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ï»à¸å10Æü¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢12·î31Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö31Æü¤ÏÈà»á¤È²ñ¤¦¡×¤ÈÁÄÊì¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î12·î31Æü¤´¤í¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤Ïº£·î2Æü¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³¢Æü2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¡©ÍÆµ¿¼ÔÃÎ¿Í¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿¡×
¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹©Æ£¤µ¤ó¡£
Âç³¢Æü¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÃÎ¿Í¤ÏÂáÊá¤Î£²ÆüÁ°¤Î1·î8Æü¤ËÍÆµ¿¼Ô¤È²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡§
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤ÐÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¼á¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢°ì¸À²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¤Ç¤â¡ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤½¤¦¤È¤»¤º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¤¢¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡§
°ì½ï¤Ë¡Ê¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ë¤ªÅ¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂ¾¤ÇÈï³²¼Ô¤Î½÷À¡Ê¹©Æ£¤µ¤ó¡Ë¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë²º¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ö·ï¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò´Þ¤á¡¢»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
