¿¹¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¾®³ØÀ¸ÊÛÅö¡×¤Èµ¤·¡¢Â©»Ò¤Ø¤ÎÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾®È½·Á¤ÎÊÛÅöÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤á¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°2¤Ä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤«¤º¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥½¡¼¥¹ ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤¤¤ì¤¿¤é¼ºÇÔ¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¼Ö¤Î±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¿¹³¨Íü²Â¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼ºÇÔºî¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ºÇÔºî¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´°àú¤Ê¤ªÊÛÅö¡×¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤Î¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¤Ï¡¢2014Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2017Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
