巨人は16日、都内のホテルでスタッフミーティングを行った。球団幹部、フロント、1、2、3軍の監督コーチ、スタッフなど60人以上が出席して今季の方針などを確認した。
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤òÎ¨¤¤¤ëÀîÁê¾»¹°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Öº£¤âÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤ÉÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤Î½ÅÍ×À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È²ÝÂê¤Î¼éÈ÷ÎÏ¶¯²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò£±¡¢£²¡¢£³·³Á´·³¤Ç¶¦Í¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£·£¸¼ººö¡£Ï¢·¸¥×¥ì¡¼¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Þ¤á¤ÆÆâ³°Ìî´Þ¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á´°÷¤Ç¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡£Ï¢·¸¥×¥ì¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿§¡¹¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤â¤½¤¦¤À¤·Æâ³°Ìî¤Î¥«¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤â¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤âÁ´ÉôÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ£±ÅÀ¤Ç¤â¼ºÅÀ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£