¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û£Ê¡¢¡ãFire of Hope¡ä¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌËÜ¼Á¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÌë¡ÖºÇ¹â¤Ê1Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
1Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇ¯¤ÎÀ¥¤äÀµ·î¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î´é¤Ö¤ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÂÅÈ´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ò¤È»Å»ö½ª¤¨¤¿ºÝ¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¾¯¤·¤Ð¤«¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¡ã£Ê 2026 NEW YEAR¡ÇS LIVE-Fire of Hope-¡ä¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿£Ê¤Î¿·½Õ¸ø±é¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Õ¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡È´õË¾¤Î±ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢1997Ç¯È¯É½¤Î¥½¥íÂè1ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØPYROMANIA¡Ù¤À¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¡ÈÇ®¡É¤òµá¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯²ÐÁõÃÖ¤ò³«È¯¤·Â³¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤Ë¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¤¡£Èà¤ÏÁ°Æü¤Ë¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇFC²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆóÌë¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ2026Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð2025Ç¯¤ÎºÇ½é¤Î½µËö¤Ë¤â¡¢£Ê¤ÏÆ±²ñ¾ì¤ÇÆóÌë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤¿·Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥ô¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂ³¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë13ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLAZING NOTES¡Ù¤¬È¯Çä¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎÈà¤Ï¡¢½ÅÁØÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î²áÄø¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÆ±ºî¤ò¾Ã²½¤·¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê8·î12Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ï½é¤ÎËÜ³Ê¼«ÅÁËÜ¤È¤Ê¤ë¡ØMY WAY-J¼«ÅÁ-¡Ù¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£LUNA SEA¤¬35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢£Ê¼«¿È¤¬55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºòÇ¯¤¬¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈà¼«¿È¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤·¡¢²áµî¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«²ó¸ÜÅª½ñÀÒ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Èà¤¬²þ¤á¤ÆÁí³çÅª¤Ê¼«ÅÁ¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤¤¤¿¸å¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é2026Ç¯¤Ï²¿¤«Âç¤¤ÊÊÑ³×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½ã¿è¤Ê´üÂÔ´¶¤È¤¤¤¦¤è¤êÈù¤«¤Ê·Ù²ü¿´¤òÈ¼¤Ã¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢17»þ¤Î³«±éÄê¹ï¤ò5Ê¬¤Û¤É²á¤®¤¿º¢¤Ë²ñ¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤¬Î®¤ì¡¢ÇØ¸å¤«¤éâÁ¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤¿£Ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¿Þ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ÙÇ°¤Ï°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖAlright·ÃÈæ¼÷¡¢Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆºÇ½é¤ËßÚÎö¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖBITE ME¡×¡£¡ØBLAZING NOTES¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¼ÀÁö´¶¡¢¤¤¤ä¡¢ÇúÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥Õ¥í¥¢¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÈÂÇ¤Á»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢¼¡¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤ò¿¶¤ê¡¢·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¡ÖRiot Girl¡×¡£¤³¤Á¤é¤âºÇ¿·ºî¤«¤é¤ÎÁª¶Ê¤À¡£
£Ê¤ò»Ø´ø´±¤È¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î4¿Í¤¬·«¤ê½Ð¤¹²»¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¥é¥¦¥É¤Ç¡¢Â¸µ¤«¤é¤â½ÅÄã²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·ÌµÂÌ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î²»Áü¤Ï¡¢»É·ã¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â½Å¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶õ´Ö¤ËÉÙ¤ß¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÀâÆÀÎÏ¤È¤¢¤ë¼ï¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ä¥í¥Ã¥¯¡¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ê²»³Ú¤ËÌÈ±Ö¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬»É·ã¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂ¤·»»¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç»É·ã¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢·ã¿É¤Î¿©¤ÙÊª¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¡¢´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ê¤ÈÈà¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»Áü¤Ë¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤·ä´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÍÉ¤ì»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤Í¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Èà¤¬Ä¹Ç¯¤ò¤«¤±¤Æµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥é¥¤¥ô¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê»É·ã¤È¿´ÃÏ¹¥¤¤¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤¯¡£²áµî¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿É¬»¦¶Ê¤¿¤Á¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·ºî¤«¤é¤Î¶Ê¡¢¤â¤Ï¤ä²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶Ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥é¥¤¥ô¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¹¥¤¤´ËµÞ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤³¤Çµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö·Ð²á¤Î¤Ê¤«¤Ç£Ê¼«¿È¤Î»Ø¸þÀ¤Ë¤â¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¼«¿È¤¬¤½¤â¤½¤âÂÎ¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤è¤êÍýÁÛ¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀâÆÀÎÏ¤äÎ¢ÉÕ¤±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ü³Ê¤ä¶ÚÆù¤Î¶¯¤µ¤â°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ØPYROMANIA¡ÙÅö»þ¤«¤é¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢º£¤Ê¤ªÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¥é¥¤¥ô¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÊÑ²½¤È½Ð¤¯¤ï¤¹³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·µì¤Î³Ú¶Ê¤ò¼è¤êº®¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢3¶Ê¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤ÆÌó110Ê¬´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤ÎÌë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ê¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡ÈÉÔÊÑ¤µ¡É¤Ç¤¢¤ê¡ÈÉáÊ×À¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈà¤ÏÉÔÉ¬Í×¤ÊÊÑ²½¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤À¤±¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¾¯¤·¤Ð¤«¤êÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³ÚÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶Ê´Ö¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£³«±éÁá¡¹¤Ë¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èà¤Î¸ý¤«¤é¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤ÀÀú¾ðÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¸À¤Î¿ï½ê¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Á³¤Ê½À¤é¤«¤µ¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊñÍÆÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¸µ¡¹¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤Û¤ÉÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢´³»Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¡¢µÈ°æÏÂºÈ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤Ê¤É¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃ¯¤â¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¡¢SUGIZO¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê12·î23Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿LUNA SEA¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤âÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢12·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ã£Ê Êü²ÐËâÂçË½Ç¯²ñ2025¡ä¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ä´üÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÌë¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤¿£Ê¤Ï¡¢¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Á¤Ç¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤ËLUNA SEA¤Î¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ãÂçË½Ç¯²ñ¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2026Ç¯¤ÎÆ±¤¸Æü¤Ë¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¸ø±é¼«ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼Â»Ü¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏºÇÎÉ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²Ã¤¨¤ÆÈà¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤º4·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç·×4ËÜ¤Î¥é¥¤¥ô¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ØBLAZING NOTES¡Ù¤ËÂ³¤¯¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥í»ÏÆ°30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë2027Ç¯¤òÌÜ³Ý¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î°Õ¸þ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤ò¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖFeel Your Blaze¡×¤ÇÄù¤á³ç¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¡ÖºòÆü¤Èº£Æü¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ºÇ¹â¤Ê1Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤ª¸ß¤¤Ç®¤¤¥í¥Ã¥¯¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¯¤¿¤Ð¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¢Ç®¤¤¥é¥¤¥ô¤ÎÍ¾±¤¤â¡¢£Ê¤Î¥é¥¤¥ô¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡É¤Î¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÁýÅÄÍ¦°ì
»£±Æ¡ýÅÄÊÕ²Â»Ò
¡¡
¢£¡ã£Ê 2026 NEW YEAR¡ÇS LIVE-Fire of Hope-¡ä1·î11Æü¡÷Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
01.BITE ME
02.Riot Girl
03.RECKLESS
04.break
05.Walk On
06.blank
07.Resist Bullet
08.ACROSS THE NIGHT
09.rodeo life
10.TIME BOMB
11.PYROMANIA
12.Go Charge
13.Evoke the world
encore
14.Field of Roses
15.NOWHERE
16.Feel Your Blaze
¡¡
¢£¡ã£Ê LIVE 2026 Spring -BLAST OFF-¡ä
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
4·î4Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
open17:15 / start18:00
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
4·î5Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO ¢¨F.C.Pyro.²ñ°÷¸ÂÄê
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡ËF.C.Pyro.¡§https://fcpyro.jp/
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Yogibo META VALLEY
open17:15 / start18:00
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI 06-6341-3525
4·î19Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Yogibo META VALLEY ¢¨F.C.Pyro.²ñ°÷¸ÂÄê
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡ËF.C.Pyro.¡§https://fcpyro.jp/
J¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖF.C.Pyro.¡×¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ
¾ÜºÙ¡§https://www.j-wumf.com/live#spring2026
¡¡
¢£¡ã£Ê 2025 Êü²ÐËâÂçË½Ç¯²ñ¡ä¿¶ÂØ¸ø±é
2026Ç¯12·î30Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¾ÜºÙ¡§https://www.j-wumf.com/news/20260110_1
¡¡
